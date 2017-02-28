В Алеппо запустили первые заводы после освобождения города от террористов

После освобождения Алеппо от террористов в городе начали свою работу первые заводы. На данный момент работают 15 предприятий.

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Сирия

Во многих цехах находились опорные пункты боевиков, поэтому здания сильно пострадали. Восстанавливать их начали только после того, как все осмотрели и разминировали российские саперы.



Мухамар Яланджи Ябрак, директор текстильного завода: «Мы не смогли бы вернуться на свои рабочие места, если бы российские саперы не разминировали всю эту огромную промзону. Мы работали с утра до вечера, чтобы привести цеха в порядок, наладить станки, которые пять лет не работали. Но теперь самое сложное позади. У нас уже много заказов. Старые клиенты помнят качество нашей продукции».



До захвата города террористами Алеппо называли промышленной столицей Сирии. И теперь владельцы предприятий надеются восстановить этот статус как можно быстрее.