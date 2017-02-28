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  • 28.02, 15:05
В Алеппо запустили первые заводы после освобождения города от террористов. промышленность, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Алеппо запустили первые заводы после освобождения города от террористов

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В Алеппо запустили первые заводы после освобождения города от террористов

В Алеппо запустили первые заводы после освобождения города от террористов

В Алеппо запустили первые заводы после освобождения города от террористов

    После освобождения Алеппо от террористов в городе начали свою работу первые заводы. На данный момент работают 15 предприятий.

    Во многих цехах находились опорные пункты боевиков, поэтому здания сильно пострадали. Восстанавливать их начали только после того, как все осмотрели и разминировали российские саперы.

    Мухамар Яланджи Ябрак, директор текстильного завода: «Мы не смогли бы вернуться на свои рабочие места, если бы российские саперы не разминировали всю эту огромную промзону. Мы работали с утра до вечера, чтобы привести цеха в порядок, наладить станки, которые пять лет не работали. Но теперь самое сложное позади. У нас уже много заказов. Старые клиенты помнят качество нашей продукции».

    До захвата города террористами Алеппо называли промышленной столицей Сирии. И теперь владельцы предприятий надеются восстановить этот статус как можно быстрее.

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