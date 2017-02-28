Экс-невеста Прохора Шаляпина судится из-за лайков в соцсети

Актриса Анна Калашникова снова стала участницей скандальной истории. После того как она отказалась от услуг SMM-менеджера (это человек, который продвигает интернет-аккаунты ) и обвинила его в мошенничестве, оскорбленный специалист написал иск о защите чести и достоинства и требует с экс-невесты Прохора Шаляпина компенсацию.

Началось все с того, что модель захотела увеличить армию своих подписчиков в Интернете. Она наняла знатока по накрутке виртуальных поклонников. И, к своему несчастью, обнаружила, что популярнее она не стала. Заветные лайки так и не появились. В количестве комментариев под фотографиями она также проигрывала коллегам по цеху.



Артём Ратников пришел в суд с иском о защите чести и деловой репутации. Молодой SMM-деятель решил сдать все явки и пароли после того, как актриса и ведущая Анна Калашникова назвала его мошенником. При этом Анна уверяет, что Артём испортил всю ее виртуальную жизнь, и требует вернуть деньги.



Анна Калашникова: «Он должен был вести аккаунт, он должен был организовывать конкурсы для привлечения целевой аудитории, размещать информацию на каких-то пабликах, на каких-то форумах. Но туда не входила накрутка, именно накрутка ботами и так далее, то есть это категорически было запрещено. Мне не нужны мертвые души».



При этом молодой человек готов предоставить всю переписку, где Калашникова заказывала у него именно ботов, а не реальных подписчиков.



Подробности — в видеоматериале.