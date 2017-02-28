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  • 28.02, 16:35
Экс-невеста Прохора Шаляпина судится из-за лайков в соцсети. знаменитости, скандалы, соцсети, суды, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Экс-невеста Прохора Шаляпина судится из-за лайков в соцсети

5 комментариев
<nobr>Экс-невеста</nobr> Прохора Шаляпина судится <nobr>из-за</nobr> лайков в соцсети

Экс-невеста Прохора Шаляпина судится из-за лайков в соцсети

<nobr>Экс-невеста</nobr> Прохора Шаляпина судится <nobr>из-за</nobr> лайков в соцсети

    Актриса Анна Калашникова снова стала участницей скандальной истории. После того как она отказалась от услуг SMM-менеджера (это человек, который продвигает интернет-аккаунты) и обвинила его в мошенничестве, оскорбленный специалист написал иск о защите чести и достоинства и требует с экс-невесты Прохора Шаляпина компенсацию.

    Началось все с того, что модель захотела увеличить армию своих подписчиков в Интернете. Она наняла знатока по накрутке виртуальных поклонников. И, к своему несчастью, обнаружила, что популярнее она не стала. Заветные лайки так и не появились. В количестве комментариев под фотографиями она также проигрывала коллегам по цеху.

    Артём Ратников пришел в суд с иском о защите чести и деловой репутации. Молодой SMM-деятель решил сдать все явки и пароли после того, как актриса и ведущая Анна Калашникова назвала его мошенником. При этом Анна уверяет, что Артём испортил всю ее виртуальную жизнь, и требует вернуть деньги.

    Анна Калашникова: «Он должен был вести аккаунт, он должен был организовывать конкурсы для привлечения целевой аудитории, размещать информацию на каких-то пабликах, на каких-то форумах. Но туда не входила накрутка, именно накрутка ботами и так далее, то есть это категорически было запрещено. Мне не нужны мертвые души».

    При этом молодой человек готов предоставить всю переписку, где Калашникова заказывала у него именно ботов, а не реальных подписчиков.

    Подробности — в видеоматериале.

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