В России создан беспилотник, «зашитый» в снаряд РСЗО «Смерч»

Научно-производственное объединение «Сплав» разработало беспилотник, который будут запускать в снаряде реактивной системы залпового огня «Смерч».
Об этом сообщил генеральный конструктор предприятия Николай Макаровец, передает РИА Новости. По его словам, эта идея существовала давно. «Сплав» уже провел все необходимые работы и теперь готов представить свою разработку.
Николай Макаровец: «Технологически мы за свой счет провели такие работы. Надеемся, что у нас в ближайшее время появятся заказчики».
Макаровец также рассказал о том, что представляет из себя разработка «Сплава». «Смерч», в заряд которого будет защит беспилотник, — это реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Максимальная дальность ее стрельбы составляет 120 км.
Николай Макаровец: «Надо в нужное время разделить то, что мы называем боевой частью, надо выбросить беспилотник на парашюте, надо чтобы он раскрыл крылья, запустился, полетел и передал информацию, — все это мы умеем делать».
Макаровец также прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который утверждает, что в стране создан полный цикл производства ракетной техники. Главный конструктор «Сплава» отметил, что украинские предприятия не способны создать РСЗО, поскольку у них нет необходимого оборудования, передает ТАСС.
Николай Макаровец: «КБ „Южное“ на Украине — на сегодняшний день единственное бюро, которое создает ракеты, но оно не может создавать ракеты нашего калибра. У них нет оборудования, которое позволяет делать такие ракеты. Второе — организация, которая могла хоть как-то делать ракетное топливо, — это Павлоградский химический завод, но там ничего не осталось, поэтому это просто политические заявления. Они не способны создавать „Грады“ и так далее».
«Сплав» — ведущий в России производитель РСЗО. Именно на этом предприятии были созданы знаменитые БМ-21 «Град», а также РСЗО «Ураган» и «Смерч».
Николай Макаровец: «Технологически мы за свой счет провели такие работы. Надеемся, что у нас в ближайшее время появятся заказчики».
Макаровец также рассказал о том, что представляет из себя разработка «Сплава». «Смерч», в заряд которого будет защит беспилотник, — это реактивная система залпового огня калибра 300 мм. Максимальная дальность ее стрельбы составляет 120 км.
Николай Макаровец: «Надо в нужное время разделить то, что мы называем боевой частью, надо выбросить беспилотник на парашюте, надо чтобы он раскрыл крылья, запустился, полетел и передал информацию, — все это мы умеем делать».
Макаровец также прокомментировал заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который утверждает, что в стране создан полный цикл производства ракетной техники. Главный конструктор «Сплава» отметил, что украинские предприятия не способны создать РСЗО, поскольку у них нет необходимого оборудования, передает ТАСС.
Николай Макаровец: «КБ „Южное“ на Украине — на сегодняшний день единственное бюро, которое создает ракеты, но оно не может создавать ракеты нашего калибра. У них нет оборудования, которое позволяет делать такие ракеты. Второе — организация, которая могла хоть как-то делать ракетное топливо, — это Павлоградский химический завод, но там ничего не осталось, поэтому это просто политические заявления. Они не способны создавать „Грады“ и так далее».
«Сплав» — ведущий в России производитель РСЗО. Именно на этом предприятии были созданы знаменитые БМ-21 «Град», а также РСЗО «Ураган» и «Смерч».
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