Группа Quest Pistols Show устроила мастер-класс для участников «Ты супер!»

НТВ покажет продолжение международного вокального конкурса «Ты супер!». В разгар репетиций в гости к конкурсантам заглянули участники группы Quest Pistols Show — Мариам, Вашингтон и Даниил.
Участники группы Quest Pistols Show приехали поддержать юных вокалистов, а также провести для них мастер-класс по хореографии: коллектив славится не только зажигательными песнями, но и профессиональными танцевальными номерами. Урок начался с простых элементов, а спустя всего пару часов конкурсанты виртуозно ходили колесом.
Когда заиграли строчки из хита группы «Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей…», восторгу детей не было предела. Все участники проекта начали подпевать звездам. Ведь независимо от того, знают участники русский язык или нет, они прекрасно понимают друг друга благодаря языку музыки.
Вашингтон Саллес, участник Quest Pistols Show: «Мы приехали сюда, чтобы отдать им много правильной энергии, зарядить ребят на крутые выступления. Я уверен: теперь их концертные номера станут запоминающимися музыкальными шоу».
Больше всех появлению поп-группы обрадовалась 15-летняя Карина Исмаилова, преданная поклонница группы. Девушку переполняли эмоции.
Карина Исмаилова: «Всегда мечтала с ними познакомиться! Пересмотрела тысячу раз все видеоклипы в Интернете, и вот внезапно они передо мной: живые, смешные, яркие. Как будто с другой планеты. Они танцуют так, как мне и не снилось!»
Ты супер!» можно будет уже в эту субботу, 4 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru. Напомним, что партнером конкурса молодых вокалистов стало международное информационное агентство и радио Sputnik.
Следить за новостями вокального конкурса, просматривать выступления юных артистов и голосовать за понравившихся можно и с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Кроме того, теперь вы можете устроить голосование прямо в своем блоге. Для этого достаточно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице шоу на нашем сайте, а также на YouTube.
Когда заиграли строчки из хита группы «Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей…», восторгу детей не было предела. Все участники проекта начали подпевать звездам. Ведь независимо от того, знают участники русский язык или нет, они прекрасно понимают друг друга благодаря языку музыки.
Вашингтон Саллес, участник Quest Pistols Show: «Мы приехали сюда, чтобы отдать им много правильной энергии, зарядить ребят на крутые выступления. Я уверен: теперь их концертные номера станут запоминающимися музыкальными шоу».
Больше всех появлению поп-группы обрадовалась 15-летняя Карина Исмаилова, преданная поклонница группы. Девушку переполняли эмоции.
Карина Исмаилова: «Всегда мечтала с ними познакомиться! Пересмотрела тысячу раз все видеоклипы в Интернете, и вот внезапно они передо мной: живые, смешные, яркие. Как будто с другой планеты. Они танцуют так, как мне и не снилось!»
Ты супер!» можно будет уже в эту субботу, 4 марта, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru. Напомним, что партнером конкурса молодых вокалистов стало международное информационное агентство и радио Sputnik.
Следить за новостями вокального конкурса, просматривать выступления юных артистов и голосовать за понравившихся можно и с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Кроме того, теперь вы можете устроить голосование прямо в своем блоге. Для этого достаточно получить код на странице участника. Все видео проекта доступно на странице шоу на нашем сайте, а также на YouTube.
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