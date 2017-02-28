МВД задержало хакеров, похитивших у российских банков 100 млн рублей

Сотрудники полиции задержали четверых хакеров, похитивших со счетов российских банков более 100 млн. рублей.

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Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, «пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей хищения денежных средств путем модификации компьютерной информации».



По словам Волк, хищения со счетов осуществлялись с использованием вредоносного программного обеспечения, позволявшего удаленно управлять банковскими счетами юридических лиц.



Ирина Волк: «Для распространения троянских программ злоумышленники создали сеть фишинговых сайтов, осуществляли спам-рассылки, а также использовали методы социальной инженерии, что позволило им заразить вредоносными программами компьютеры более чем 20 организаций, находящихся в разных городах. Общий ущерб от деятельности группы превысил 100 миллионов рублей».



Участниками группы оказались четверо российских граждан, проживающих на территории Москвы и Московской области. Все они задержаны.



Ирина Волк: «Проведено 19 обысков, в ходе которых у подозреваемых изъято 46 сим-карт различных операторов, 34 банковские карты, порядка двух десятков компьютеров, а также блокноты, содержащие записи о поступлении и распределении похищенных денежных средств. Задержанные дают признательные показания».



Возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и «Мошенничество».