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  • 28.02, 10:31
МВД задержало хакеров, похитивших у российских банков 100 млн рублей. МВД, банки, задержание, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

МВД задержало хакеров, похитивших у российских банков 100 млн рублей

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МВД задержало хакеров, похитивших у российских банков 100 млн рублей

МВД задержало хакеров, похитивших у российских банков 100 млн рублей

МВД задержало хакеров, похитивших у российских банков 100 млн рублей

    Сотрудники полиции задержали четверых хакеров, похитивших со счетов российских банков более 100 млн. рублей.

    Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, «пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей хищения денежных средств путем модификации компьютерной информации».

    По словам Волк, хищения со счетов осуществлялись с использованием вредоносного программного обеспечения, позволявшего удаленно управлять банковскими счетами юридических лиц.

    Ирина Волк: «Для распространения троянских программ злоумышленники создали сеть фишинговых сайтов, осуществляли спам-рассылки, а также использовали методы социальной инженерии, что позволило им заразить вредоносными программами компьютеры более чем 20 организаций, находящихся в разных городах. Общий ущерб от деятельности группы превысил 100 миллионов рублей».

    Участниками группы оказались четверо российских граждан, проживающих на территории Москвы и Московской области. Все они задержаны.

    Ирина Волк: «Проведено 19 обысков, в ходе которых у подозреваемых изъято 46 сим-карт различных операторов, 34 банковские карты, порядка двух десятков компьютеров, а также блокноты, содержащие записи о поступлении и распределении похищенных денежных средств. Задержанные дают признательные показания».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ» и «Мошенничество».

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