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  • 28.02, 07:29
Takata выплатит США 1 млрд долларов за неисправные подушки безопасности. США, Япония, автомобили, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Takata выплатит США 1 млрд долларов за неисправные подушки безопасности

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Takata выплатит США 1 млрд долларов за неисправные подушки безопасности

Takata выплатит США 1 млрд долларов за неисправные подушки безопасности

    Японская компания Takata, которая производит подушки безопасности для автомобилей, признала себя виновной в мошенничестве и согласилась выплатить один миллиард долларов по искам США.

    Экспертная комиссия Конгресса США доказала, что Takata по финансовым причинам отказывалась от некоторых мер контроля безопасности, и что о проблемах руководству концерна Takata было известно еще десять лет назад.

    Дело рассматривается в суде американского штата Мичиган в Детройте.

    По договоренности, достигнутой в ходе судебного процесса, компания Takata выплатит властям США 25 млн долларов в качестве штрафа, а 975 млн долларов пойдут на возмещение ущерба, в том числе на выплаты пострадавшим и их семьям.

    Скандал разгорелся еще в 2014 году, когда выяснилось, то сделанные компанией подушки безопасности при аварии могут лопнуть или сработать самопроизвольно и выстрелить в людей кусочками металла. Этот изъян привел к гибели как минимум 16 человек, более 180 были ранены. 11 смертельных случаев зафиксированы именно в США.

    Из-за проблем с подушками безопасности Takata во всем мире отозвали более 100 млн автомобилей Honda, Nissan, Toyota, BMW, Chrysler, General Motors, Ford, Mazda, Mitsubishi и Subaru.

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