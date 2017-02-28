Takata выплатит США 1 млрд долларов за неисправные подушки безопасности

Японская компания Takata, которая производит подушки безопасности для автомобилей, признала себя виновной в мошенничестве и согласилась выплатить один миллиард долларов по искам США.
Экспертная комиссия Конгресса США доказала, что Takata по финансовым причинам отказывалась от некоторых мер контроля безопасности, и что о проблемах руководству концерна Takata было известно еще десять лет назад.
Дело рассматривается в суде американского штата Мичиган в Детройте.
По договоренности, достигнутой в ходе судебного процесса, компания Takata выплатит властям США 25 млн долларов в качестве штрафа, а 975 млн долларов пойдут на возмещение ущерба, в том числе на выплаты пострадавшим и их семьям.
Скандал разгорелся еще в 2014 году, когда выяснилось, то сделанные компанией подушки безопасности при аварии могут лопнуть или сработать самопроизвольно и выстрелить в людей кусочками металла. Этот изъян привел к гибели как минимум 16 человек, более 180 были ранены. 11 смертельных случаев зафиксированы именно в США.
Из-за проблем с подушками безопасности Takata во всем мире отозвали более 100 млн автомобилей Honda, Nissan, Toyota, BMW, Chrysler, General Motors, Ford, Mazda, Mitsubishi и Subaru.
Дело рассматривается в суде американского штата Мичиган в Детройте.
По договоренности, достигнутой в ходе судебного процесса, компания Takata выплатит властям США 25 млн долларов в качестве штрафа, а 975 млн долларов пойдут на возмещение ущерба, в том числе на выплаты пострадавшим и их семьям.
Скандал разгорелся еще в 2014 году, когда выяснилось, то сделанные компанией подушки безопасности при аварии могут лопнуть или сработать самопроизвольно и выстрелить в людей кусочками металла. Этот изъян привел к гибели как минимум 16 человек, более 180 были ранены. 11 смертельных случаев зафиксированы именно в США.
Из-за проблем с подушками безопасности Takata во всем мире отозвали более 100 млн автомобилей Honda, Nissan, Toyota, BMW, Chrysler, General Motors, Ford, Mazda, Mitsubishi и Subaru.
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