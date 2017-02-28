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  • 28.02, 05:58

Пассажирские поезда задерживаются из-за железнодорожной аварии в Забайкалье

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Пассажирские поезда задерживаются <nobr>из-за</nobr> железнодорожной аварии в Забайкалье

Пассажирские поезда задерживаются из-за железнодорожной аварии в Забайкалье

Пассажирские поезда задерживаются <nobr>из-за</nobr> железнодорожной аварии в Забайкалье
  • Фото: Регион-75 | Чита/ vk.com

    • В Забайкальском крае рельсов сошли 25 грузовых вагонов. Авария вызвала изменения в расписании пассажирских поездов дальнего следования.

    Авария произошла на перегоне Атамановка — Кручина 27 февраля в 23:05 по московскому времени. С рельсов сошли 25 вагонов с углем. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждены железнодорожные пути на протяжении 800 метров и три контактных опоры электросети.

    Задержаны три пассажирских поезда дальнего следования, а движение пригородного поезда Чита — Карымская временно отменено.

    Сообщение пресс-службы Забайкальской железной дороги: «В связи со сходом вагонов задержаны пассажирские поезда №391 Благовещенск — Чита, №43 Хабаровск — Москва, №601 Приаргунск — Чита и пригородный поезд №6011 Чита — Карымская. Пассажиры поезда Благовещенск — Чита и пригородного поезда Приаргунск — Чита в 01:50 по московскому времени отправлены со станции Маккавеево автобусами в Читу».

    В пресс-службе также сообщили, что сейчас железнодорожники разрабатывают оптимальную схему пассажиров из поездов Хабаровск — Москва и Приаргунск — Чита. Пассажиров обеспечивают питанием.

    Причины схода вагонов с рельсов установят специалисты. К месту происшествия прибыли ремонтные поезда. Начались восстановительные работы, пишет ТАСС.

    Пассажирские поезда задерживаются из-за железнодорожной аварии в Забайкалье. Забайкальский край, аварии на транспорте, железные дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: Регион-75 | Чита/ vk.com

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