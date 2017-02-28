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  • 28.02, 04:27

Единственного в Сальвадоре бегемота до смерти избили в зоопарке

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Единственного в Сальвадоре бегемота до смерти избили в зоопарке

Единственного в Сальвадоре бегемота до смерти избили в зоопарке

Единственного в Сальвадоре бегемота до смерти избили в зоопарке
  • Фото: @DiarioTIMES/ twitter.com

    • От полученных в результате нападения хулиганов травм умер бегемот Густавито, на протяжении многих лет бывший любимцем посетителей сальвадорского зоопарка.

    В ночь на понедельник в Национальном зоопарке Сальвадора умер бегемот по кличке Густавито. 16-летний гиппопотам был единственным представителем своего вида не только в этом зоопарке, но и во всей стране.

    На минувшей неделе на бегемота напала группа неизвестных хулиганов, они проникли в вольер и избили животное камнями и арматурой. Зоопарк был закрыт.

    Ветеринары несколько дней боролись за жизнь любимца местных детей, но спасти его не смогли. Полиция и прокуратура ведут поиски причастных к жестокому преступлению. В зоопарке усилили меры безопасности и охрану в ночное время.

    Зоозащитники, а также разгневанные и опечаленные смертью бегемота посетители зоопарка завели в соцсетях хэштег #PerdonanosGustavito — «Прости, Густавито». Они собирают подписи к петиции за закрытие зоопарка. А в парламент страны внесли законопроект, предусматривающий за жестокое обращение с животными ввести наказание, предусматривающее до 6 лет тюрьмы, сообщают региональные СМИ.



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