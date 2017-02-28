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  • 28.02, 01:25
В Киеве на автомобиль рухнул мост. Киев, Украина, автомобили, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Киеве на автомобиль рухнул мост

3 комментария
В Киеве на автомобиль рухнул мост

В Киеве на автомобиль рухнул мост

В Киеве на автомобиль рухнул мост
  • Фото: Алёна Кошкина/ facebook.com

    • В центре украинской столице частично обрушился Шулявский путепровод.

    Как сообщили украинские СМИ, обрушилась часть конструкции Шулявского моста, связывающего проспект Вадима Гетьмана с улицей Александра Довженко. Железобетонная балка моста и ограждение рухнули на расположенную под мостом автостоянку.

    Один из автомобилей получил повреждения. Пострадавших нет.

    В настоящее время автомобильное движение по мосту полностью перекрыто в обоих направлениях. На месте работают специалисты, оценивающие масштаб повреждений конструкций моста.

    Около двух лет назад Шуляевский мост был частично поврежден в результате пожара на расположенном под ним рынке. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост «не был признан аварийным». По словам Кличко, к утру специалисты примут решение, что делать дальше: «будет ли мост перекрыт полностью или частично». Градоначальник также рассказал, что будут разработаны объездные маршруты.

    В Киеве на автомобиль рухнул мост. Киев, Украина, автомобили, мосты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Фото: Ируся Коваль/ vk.com

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