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  • 28.02, 01:25

Бьорндалена обокрали по пути на соревнования в Пхенчхане

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Бьорндалена обокрали по пути на соревнования в Пхенчхане

Бьорндалена обокрали по пути на соревнования в Пхенчхане

У олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена во время перелета на этап Кубка мира по биатлону украли вещи.

Звезда норвежского спорта Уле-Эйнар Бьорндален вместе с супругой, биатлонисткой Дарьей Домрачевой, летел в Южную Корею из немецкого Мюнхена через Хельсинки. Пропажа обнаружилась при посадке на самолет в столице Финляндии.

В интервью изданию VG, знаменитый спортсмен с юмором рассказал о произошедшем.

Уле-Эйнар Бьорндален, биатлонист: «У меня были украдены новые лыжные очки, налобный фонарик и беспроводной динамик, также исчез лазерный аппарат для лечебных процедур. Если увидите человека, который гуляет в красивых лыжных очках, с включенным фонариком и отличной музыкой, то знайте: это и есть вор».

Бьорндален также сообщил, что встревожен тем, что его лыжи и винтовка до сих пор не доставлены в Южную Корею. Винтовку сотрудники авиационных служб задержали в Хельсинки, придравшись к ружейному маслу внутри чехла. Биатлонист выразил надежду, что его снаряжение все же прибудет в Пхенчхан до начала соревнований.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 3 по 5 марта.

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