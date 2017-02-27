Царскосельские мастера восстановили лазуритовый декор в покоях Екатерины II

Пять миллионов рублей и полгода понадобились петербургским реставраторам, чтобы восстановить лазуритовый портал — один из красивейших элементов декора Лионского зала Екатерининского дворца.
Сам зал реставрируют уже более полувека. Работы ведутся поэтапно, из-за того что требуют серьезного финансирования. Воссоздание этой арки оплатил один из благотворительных фондов.
Как передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, Лионский зал по праву считают жемчужиной Екатерининского дворца. Его восхваляли во все времена. Но сегодня, к сожалению, судить о великолепии этой комнаты можно только по архивной фотографии, размещенной на стене. Поэтому каждый шаг, который приближает зал к былому убранству, в музее считают очень важным.
Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское Село»: «Наш дворец до сих пор приблизительно на четверть не восстановлен. Мы не всем об этом говорим. Но за нашей спиной находятся комнаты половины Екатерины, и Лионский зал тоже входит в эти апартаменты, которые сгорели в феврале 1944 года».
Лазуритовые порталы раньше украшали три двери. Сегодня удалось восстановить убранство только одной. Специалистам на воссоздание портала понадобилось всего полгода. Несмотря на то, что этот минерал один из самых сложных в обработке да и найти его непросто. Основное месторождение — Забайкалье, но камень оттуда реставраторам не подошел.
Борис Игдалов, директор Царскосельской янтарной мастерской: «Материал сложный, потому что наш забайкальский лазурит с крупными белыми включениями, которые в данном случае нам не нужны. По задумке архитекторов Монигетти, Камерона здесь всё должно быть синее и ровное. Поэтому в данном случае был использован афганский лазурит. Он более однородный».
Над изготовлением портала трудились те же мастера, что когда-то восстанавливали Янтарную комнату. Все работы по камню осуществлялись на территории Екатерининского дворца, в мастерской, за дверью которой творятся настоящие чудеса.
Александр Харламов, художник-реставратор Царскосельской янтарной мастерской: «„Мы берем камень в породе и начинаем его распиливать на пластины. Проще говоря, мы называем его фанерой приблизительно в 3 миллиметра толщиной. Сначала камень выравнивается, а потом ему придается необходимая толщина“.
Дальше работа реставраторов напоминает сложение пазла. Пластины подбирают по цвету и по размеру, чтобы в итоге панель была однородной. Кусочек к кусочку, одновременно подрезая, подпиливая, убирая всё лишнее».
Чтобы восстановить остальные порталы Лионского зала, нужны немалые средства. Но такие мечты у руководства музея есть. Сбудутся ли они в ближайшее время, во многом зависит от того, найдутся ли спонсоры, желающие дать на это деньги.
Как передает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, Лионский зал по праву считают жемчужиной Екатерининского дворца. Его восхваляли во все времена. Но сегодня, к сожалению, судить о великолепии этой комнаты можно только по архивной фотографии, размещенной на стене. Поэтому каждый шаг, который приближает зал к былому убранству, в музее считают очень важным.
Ольга Таратынова, директор ГМЗ «Царское Село»: «Наш дворец до сих пор приблизительно на четверть не восстановлен. Мы не всем об этом говорим. Но за нашей спиной находятся комнаты половины Екатерины, и Лионский зал тоже входит в эти апартаменты, которые сгорели в феврале 1944 года».
Лазуритовые порталы раньше украшали три двери. Сегодня удалось восстановить убранство только одной. Специалистам на воссоздание портала понадобилось всего полгода. Несмотря на то, что этот минерал один из самых сложных в обработке да и найти его непросто. Основное месторождение — Забайкалье, но камень оттуда реставраторам не подошел.
Борис Игдалов, директор Царскосельской янтарной мастерской: «Материал сложный, потому что наш забайкальский лазурит с крупными белыми включениями, которые в данном случае нам не нужны. По задумке архитекторов Монигетти, Камерона здесь всё должно быть синее и ровное. Поэтому в данном случае был использован афганский лазурит. Он более однородный».
Над изготовлением портала трудились те же мастера, что когда-то восстанавливали Янтарную комнату. Все работы по камню осуществлялись на территории Екатерининского дворца, в мастерской, за дверью которой творятся настоящие чудеса.
Александр Харламов, художник-реставратор Царскосельской янтарной мастерской: «„Мы берем камень в породе и начинаем его распиливать на пластины. Проще говоря, мы называем его фанерой приблизительно в 3 миллиметра толщиной. Сначала камень выравнивается, а потом ему придается необходимая толщина“.
Дальше работа реставраторов напоминает сложение пазла. Пластины подбирают по цвету и по размеру, чтобы в итоге панель была однородной. Кусочек к кусочку, одновременно подрезая, подпиливая, убирая всё лишнее».
Чтобы восстановить остальные порталы Лионского зала, нужны немалые средства. Но такие мечты у руководства музея есть. Сбудутся ли они в ближайшее время, во многом зависит от того, найдутся ли спонсоры, желающие дать на это деньги.
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