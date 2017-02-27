«НТВ-видение» представляет документальный фильм Алексея Поборцева «Полюс долголетия»

10 марта на НТВ — новый фильм Алексея Поборцева «Полюс долголетия». Жить если не вечно, то хотя бы 100 лет — вот о чем мечтает большинство людей. Как этого добиться?

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Чтобы найти ответ на такой непростой вопрос, корреспондент НТВ Алексей Поборцев отправился к полюсу холода — в якутский Оймякон — самое холодное место Северного полушария. Однажды температура опустилась там до минус 71,2 градуса по Цельсию. А обычно зимой там минус 50.



Во времена сталинских репрессий через Оймяконскую котловину строили знаменитый Колымский тракт — «дорогу на костях» от Магадана до Хандыги. Сотни тысяч людей погибли тогда от голода, холода и непосильной работы.



Удивительно, но Оймякон еще и полюс долголетия. Оймяконцы многих поколений обладали завидным здоровьем и легко перешагивали 100-летний рубеж. В чем же причина? В экстремально суровом климате, вынужденном подвижном образе жизни или в экологически чистой здоровой пище? А может, секрет в том, что оймяконцы поколениями жили обособленно, практически не соприкасаясь с внешним миром? Возможно ли перенести уникальный опыт их долголетия в жизнь обычных людей? Какие исследования проводят российские учёные для того, чтобы продлить человеческую жизнь?



Обо всем этом в новом фильме Алексея Поборцева «Полюс долголетия» в пятницу, 10 марта, в 23:35 на НТВ.



Алексей Поборцев: «У нас было две командировки в Оймякон — летом и зимой. Мы хотели увидеть контраст. Ведь летом же там жара, зимой — стужа. Как местные жители выживают там в таких условиях? Да еще живут по 100 лет. Оказалось, летом туда добраться еще труднее, чем зимой. Мы попали в наводнение, нашу машину затопило, мы еле живы остались. Еле добрались. Зимой, конечно, там интереснее — когда выплескиваешь кипяток в воздух, и он в секунду превращается в ледяную пыль. А местные жители рыбачат и рыбу с крючка снимают голыми руками. Говорят, что привыкли! В минус 45! Но это лишь малая часть всей экзотики, которую мы там увидели. Да, и главный вопрос — почему же там живут долго? Об этом наш фильм. Я бы назвал его документальной сказкой для взрослых».