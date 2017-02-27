«Доходы от нефти уже не будут как прежде»: Кудрин рассказал НТВ о будущем налогов и пенсий

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин не исключил, что в России может вырасти налог на доходы физлиц. Он объяснил: доходы бюджета падают, но финансировать ключевые обязательства государству нужно. В то же время правительство объявило, что не будет повышать налоги для бизнеса.

Какова вероятность повышения НДФЛ в России и есть ли возможность избежать этого, Алексей Кудрин рассказал в эфире программы «Сегодня» на НТВ.



Алексей Кудрин, глава ЦСР: «У нас, в Центре стратегических разработок, делаются оценки тех доходов бюджета, которые будут в ближайшие годы. Мы видим, что цены на нефть снизились, доля добычи в экономике страны сокращается, поэтому доходы от нефти уже не будут подпитывать бюджет, как прежде. Поэтому сегодня вопрос — за счет чего будет поддерживаться тот уровень расходов на образование, здравоохранение, строительство дорог? Надо повышать расходы в этих областях. Это сегодня главные несущие расходы будущего экономического роста».



Однако эксперты расходятся во мнении, как обеспечить все эти расходы, отметил Кудрин. По его словам, если не повышать налоги на бизнес, то нагрузка может лечь на доходы физических лиц.



Также глава ЦСР отметил, что, хотя президент и правительство не приняли решение о повышении пенсионного возраста, эксперты считают: такой шаг требуется, иначе не удастся удержать уровень пенсий на нынешнем уровне из-за увеличение числа пенсионеров.



Алексей Кудрин: «Повышение пенсионного возраста будет происходить в течение многих лет, в течение 6 или 18 лет для некоторых категорий, поэтому сейчас нельзя говорить, что это будет сделано в ближайшее время. Тем не менее это позволит поддерживать уровень пенсий на достойном уровне».

