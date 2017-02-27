Петербургский ТЮЗ празднует юбилей легендарным «Коньком-Горбунком»

В Петербурге отмечают 95-летие Театра юных зрителей имени Брянцева.

Далеко не маленькую дату один из первых профессиональных репертуарных детских театров мира отпраздновал легендарным спектаклем «Конек-Горбунок». Эта постановка на афише питерского ТЮЗа с первого дня существования.



Спектакль пережил уже семь редакций. В праздничный вечер давали его последнюю версию, но в первых декорациях. А еще был капустник и звучало много поздравлений. На день рождения пришли и главные зрители театра — дети.



Николай Николаевич Иванов, которого дети начала 60-х помнят как Ивана, в этом спектакле в честь юбилея уже играет рассказчика. А заслуженный артист России Сергей Шелгунов много лет выходит в роли царского спальника.



«Что с Вами?» Эту фразу слышали все ученики Корогодского — Георгий Тараторкин, Лиана Жвания, Наталья Боровкова. Кроме того, на сцену ТЮЗа за 95 лет выходили такие всенародно любимые артисты как Николай Черкасов и Борис Чирков. Им, кстати, тоже первый взлет дал именно «Конек-Горбунок».



Как отмечает корреспондент НТВ Павел Рыжков, в этом театре всегда была необычайно насыщенная жизнь по обе стороны кулис. Вот и на юбилейном вечере не обошлось без капустника, в котором появились и так называемые тюзовские старики, и нынешняя молодежь.



В этот вечер звучали поздравительные речи, в том числе и от коллег. Сергей Мигицко не только поздравил тюзовцев от себя лично и от театра Ленсовета. Но и зачитал телеграмму от Александра Калягина.



Актер, выступая в качестве театрального чиновника, вручил всем персонажам «Конька-Горбунка» юбилейные грамоты. Но главную награду в свой день рождения преподнес сам ТЮЗ — радость общения маленьких зрителей с артистами, благодаря творчеству которых выросло уже не одно поколение.