Наградной пистолет, из которого петербуржец застрелил грабителя, оказался вне закона

История со стрельбой на
северо-западе Петербурга приобретает неожиданный поворот.
Днем 22 февраля на стоянке у торгово-офисного центра «Атлантик-Сити» военный пенсионер Юрий Мещеряков дал вооруженный отпор двум злоумышленникам, которые пытались похитить его портфель с деньгами. По данным СМИ, наградной пистолет Макарова, из которого отставной майор убил одного из налетчиков и ранил другого, может оказаться украденным.
Сообщается, что правоохранители проверили изъятое у мужчины оружие. Оказалось, оно пропало еще в 1994 году в Казахстане, после чего долго находилось у чеченских боевиков и до сих пор числится в розыске. А разрешение на ношение пистолета не имеет законной силы.
По данному факту в отношении самого военного пенсионера может быть возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. Однако в Следственном комитете заявили, что сейчас Юрий Мещеряков находится в статусе потерпевшего.
Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: «Расследование уголовного дела в настоящий момент не завершено. Но у следствия имеются достаточные основания полагать, что потерпевший действовал в состоянии необходимой обороны. Материалы, касающиеся истории происхождения данного огнестрельного оружия, приобретения его потерпевшим, хранение и ношение выделены по последственности в органы дознания МВД РФ».
Напомним, что второй налетчик самостоятельно приехал в Елизаветинскую больницу вечером того же дня с двумя огнестрельными ранениями. Там его задержали сотрудники полиции. Сейчас он арестован. О местоположении третьего злоумышленника пока ничего не известно.
Сообщается, что правоохранители проверили изъятое у мужчины оружие. Оказалось, оно пропало еще в 1994 году в Казахстане, после чего долго находилось у чеченских боевиков и до сих пор числится в розыске. А разрешение на ношение пистолета не имеет законной силы.
По данному факту в отношении самого военного пенсионера может быть возбуждено уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия. Однако в Следственном комитете заявили, что сейчас Юрий Мещеряков находится в статусе потерпевшего.
Сергей Капитонов, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу: «Расследование уголовного дела в настоящий момент не завершено. Но у следствия имеются достаточные основания полагать, что потерпевший действовал в состоянии необходимой обороны. Материалы, касающиеся истории происхождения данного огнестрельного оружия, приобретения его потерпевшим, хранение и ношение выделены по последственности в органы дознания МВД РФ».
Напомним, что второй налетчик самостоятельно приехал в Елизаветинскую больницу вечером того же дня с двумя огнестрельными ранениями. Там его задержали сотрудники полиции. Сейчас он арестован. О местоположении третьего злоумышленника пока ничего не известно.
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