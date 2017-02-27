«Ты супер!»: поставьте кнопку голосования за любимого участника на свою страницу

Новость для тех, кто следит за судьбой юных участников проекта «Ты супер!». Теперь вы можете устроить голосование прямо в своем блоге. Для этого достаточно получить код на странице участника.
В минувшую субботу в эфир вышел третий выпуск проекта. Всё видео проекта доступно на странице шоу на нашем сайте, а также на YouTube.
Android или iOS. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» выйдет в эфир в эту субботу в 20:00.
Android или iOS. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» выйдет в эфир в эту субботу в 20:00.
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