Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» вышел в Средиземное море

Фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», покинул Севастополь и взял курс на Средиземное море.
Как рассказал официальный представитель Черноморского флота РФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, это уже третий по счету дальний поход «Адмирала Григоровича». По словам Трухачева, фрегат будет действовать в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бывшего начальника Главного штаба Военно-морского флота РФ адмирала Виктора Кравченко, «Адмирал Григорович» снова может быть задействован в военной операции в Сирии.
Виктор Кравченко: «Не исключена задача — нанести удар по местам расположения боевиков на территории Сирии. Эта задача ему вполне по силам».
Адмирал также отметил, что крылатые ракеты «Калибр», которыми оснащен фрегат, хорошо зарекомендовали себя в ходе сирийской операции.
Помимо ракет «Калибр-НК», «Адмирал Григорович» вооружен ракетным комплексом самообороны «Штиль», артустановкой калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет. В ноябре прошлого года фрегат успешно осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по террористам в Сирии.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бывшего начальника Главного штаба Военно-морского флота РФ адмирала Виктора Кравченко, «Адмирал Григорович» снова может быть задействован в военной операции в Сирии.
Виктор Кравченко: «Не исключена задача — нанести удар по местам расположения боевиков на территории Сирии. Эта задача ему вполне по силам».
Адмирал также отметил, что крылатые ракеты «Калибр», которыми оснащен фрегат, хорошо зарекомендовали себя в ходе сирийской операции.
Помимо ракет «Калибр-НК», «Адмирал Григорович» вооружен ракетным комплексом самообороны «Штиль», артустановкой калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет. В ноябре прошлого года фрегат успешно осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по террористам в Сирии.
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