Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.02, 17:51

Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» вышел в Средиземное море

комментировать

Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» вышел в Средиземное море

Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» вышел в Средиземное море

Фрегат «Адмирал Григорович», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», покинул Севастополь и взял курс на Средиземное море.

Как рассказал официальный представитель Черноморского флота РФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, это уже третий по счету дальний поход «Адмирала Григоровича». По словам Трухачева, фрегат будет действовать в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бывшего начальника Главного штаба Военно-морского флота РФ адмирала Виктора Кравченко, «Адмирал Григорович» снова может быть задействован в военной операции в Сирии.

Виктор Кравченко: «Не исключена задача — нанести удар по местам расположения боевиков на территории Сирии. Эта задача ему вполне по силам».

Адмирал также отметил, что крылатые ракеты «Калибр», которыми оснащен фрегат, хорошо зарекомендовали себя в ходе сирийской операции.

Помимо ракет «Калибр-НК», «Адмирал Григорович» вооружен ракетным комплексом самообороны «Штиль», артустановкой калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет. В ноябре прошлого года фрегат успешно осуществил пуски крылатых ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по террористам в Сирии.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru