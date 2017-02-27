Подлинность голоса генсека НАТО Столтенберга в беседе с пранкерами подтвердилась

Американские эксперты подтвердили подлинность голоса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на записи разговора с российскими пранкерами.
В начале месяца знаменитые Вован и Лексус позвонили генсеку Североатлантического альянса от имени Петра Порошенко и спросили, когда уже Украину возьмут в НАТО. Запись той беседы опубликовал портал Life.Ru. После этого руководство НАТО обвинило ресурс в дезинформации. Чтобы расставить все точки над «i», в разведагентство VIP Protective Services Inc отправили образец голоса Столтенберга и аудиофайл с пранком.
Полученные материалы американское агентство перенаправило в компанию Owen Forensic Services, где их изучил эксперт по голосовым записям. Вывод исследователя звучит однозначно: говорит один и тот же человек — Йенс Столтенберг. Ранее к такому же выводу пришли российские специалисты.
Полученные материалы американское агентство перенаправило в компанию Owen Forensic Services, где их изучил эксперт по голосовым записям. Вывод исследователя звучит однозначно: говорит один и тот же человек — Йенс Столтенберг. Ранее к такому же выводу пришли российские специалисты.
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