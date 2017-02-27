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  • 27.02, 17:51
Подлинность голоса генсека НАТО Столтенберга в беседе с пранкерами подтвердилась. НАТО, Порошенко, пранкеры, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Подлинность голоса генсека НАТО Столтенберга в беседе с пранкерами подтвердилась

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Подлинность голоса генсека НАТО Столтенберга в беседе с пранкерами подтвердилась

Подлинность голоса генсека НАТО Столтенберга в беседе с пранкерами подтвердилась

    Американские эксперты подтвердили подлинность голоса генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на записи разговора с российскими пранкерами.

    В начале месяца знаменитые Вован и Лексус позвонили генсеку Североатлантического альянса от имени Петра Порошенко и спросили, когда уже Украину возьмут в НАТО. Запись той беседы опубликовал портал Life.Ru. После этого руководство НАТО обвинило ресурс в дезинформации. Чтобы расставить все точки над «i», в разведагентство VIP Protective Services Inc отправили образец голоса Столтенберга и аудиофайл с пранком.

    Полученные материалы американское агентство перенаправило в компанию Owen Forensic Services, где их изучил эксперт по голосовым записям. Вывод исследователя звучит однозначно: говорит один и тот же человек — Йенс Столтенберг. Ранее к такому же выводу пришли российские специалисты.

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