Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.02, 17:51
Дитрих Мёллер рассказал о реализации проекта ВСМ Москва — Казань. железные дороги, интервью, общественный транспорт, технологии, экономика и бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дитрих Мёллер рассказал о реализации проекта ВСМ Москва — Казань

комментировать

Дитрих Мёллер рассказал о реализации проекта ВСМ Москва — Казань

Дитрих Мёллер рассказал о реализации проекта ВСМ Москва — Казань

    Запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань позволит России стать обладателем технологии, которую наша страна сможет как использовать для расширения собственной высокоскоростной сети, так и экспортировать. Об этом в интервью НТВ сказал президент компании Siemens в России Дитрих Мёллер.

    Мёллер подтвердил заинтересованность Siemens и других немецких компаний в данном проекте, при этом речь может идти о локализации технологии ВСМ.

    Бизнесмен напомнил, что Siemens работает в России больше 160 лет, и за это время наши страны проходили разные периоды в отношениях. По его словам, стратегия компании не зависит от конъюнктуры. За последние 5 лет Siemens построил в России 10 фабрик, добавил Мёллер.

    Новости по теме

    Инвестфорум в Сочи — 2017

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru