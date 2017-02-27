Запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань позволит России стать обладателем технологии, которую наша страна сможет как использовать для расширения собственной высокоскоростной сети, так и экспортировать. Об этом в интервью НТВ сказал президент компании Siemens в России Дитрих Мёллер.

Мёллер подтвердил заинтересованность Siemens и других немецких компаний в данном проекте, при этом речь может идти о локализации технологии ВСМ.



Бизнесмен напомнил, что Siemens работает в России больше 160 лет, и за это время наши страны проходили разные периоды в отношениях. По его словам, стратегия компании не зависит от конъюнктуры. За последние 5 лет Siemens построил в России 10 фабрик, добавил Мёллер.