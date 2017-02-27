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  • 27.02, 17:52
Как превратить цветок в ледышку: участники шоу «Ты супер!» прикоснулись к волшебству. дети и подростки, знаменитости, музыка и музыканты, НТВ, Ты супер, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Как превратить цветок в ледышку: участники шоу «Ты супер!» прикоснулись к волшебству

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Как превратить цветок в ледышку: участники шоу «Ты супер!» прикоснулись к волшебству

Как превратить цветок в ледышку: участники шоу «Ты супер!» прикоснулись к волшебству

Как превратить цветок в ледышку: участники шоу «Ты супер!» прикоснулись к волшебству

    У конкурсантов музыкального шоу «Ты супер!» выдался выходной. Чтобы развеять грусть после прощания с покинувшим проект Данилой Хомяковым и отвлечь оставшихся участников от волнений и бесконечных репетиций, организаторы решили подарить им вдохновение и даже немного магии.

    Юные артисты проекта «Ты супер!» привыкли всего добиваться сами. Но кому ж не хочется волшебства? Как в мультиках — поудобнее устроиться в кресле и замереть в ожидании. Кажется, с выбором мультфильма не ошиблись. Складывается впечатление, будто балерина срисована с каждого из них. Насколько же хорошо они понимают эту мультяшную девочку, которая не знает материнской заботы и любви, зато очень хорошо понимает, каково это — в холодных стенах приюта мечтать о большой сцене.

    Лаша Созашвили, участник проекта «Ты супер!»: «Фильм, казалось бы, девчачий, но парням тоже можно посмотреть мультик хороший об исполнении мечты. Что-то похожее на нашу жизнь. Мы же приехали тоже исполнять свою мечту. Из этого мультфильма стало понятно, что путь будет тернистым, но мы все станем звездами, исполнится наша маленькая заветная мечта».

    После кинотеатра ребята вернулись к школьным занятиям. И тут бы им огорчиться, но урок химии пройдет в выездной лаборатории. Да и профессор хоть и в строгом белом халате, но за отсутствие дисциплины ругать точно не будет. Можно попробовать пар на вкус, в один миг превратить цветущую розу в ледышку и просто подурачиться. Дети в восторге, а самые маленькие и вовсе потеряли дар речи. Еще немного — и ребята, оттаяв от химического волшебства, начали танцевать. И вроде не репетировали, и вроде чистой воды импровизация, но кажется, что тренировались они несколько дней.

    Сабина Манвелян, участница проекта «Ты супер!»: «Ребята все красивые движения делали. У меня было такое ощущение, что мы уже несколько дней готовились».

    Впрочем, некоторые движения они действительно повторяли, причем не раз. Как передает корреспондент Анастасия Пак, девчонки свою танцевальную команду назвали «Хомяков-стайл». Мальчики посовещались и присоединились к девушкам, чтобы записать видеопривет для выбывшего участника проекта Данилы Хомякова. Не оставлять тех, кто по-настоящему в тебе нуждается, эти дети уже научились.

    Следить за новостями вокального конкурса, просматривать выступления юных артистов и голосовать за понравившихся можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 4 марта, в 20:00.

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