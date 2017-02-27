Михаил Шмаков: у нас высокая производительность труда, потому что низкая зарплата

Россия не отстает от Запада в производительности труда, сообщил обозревателю НТВ председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он — один из участников инвестиционного форума, проходящего в эти дни в Сочи.
Михаил Шмаков: «Мы не отстаем, просто по-разному считаем. Если через зарплату, то у нас производительность труда — самая высокая в мире, потому что зарплата — одна из самых низких».
По утверждению Шмакова, труд в России недооценен.
Михаил Шмаков: «Нужно установить разумный баланс. Надо приводить в соответствие с рыночными реалиями цену труда, и потом это должно выливаться в повышение заработной платы».
Тренд на сокращение социальных расходов Шмаков назвал неправильным.
Михаил Шмаков: «Человеческий капитал — самый важный капитал. Нельзя экономить на социальных нуждах, иначе человеческий капитал будет деградировать».
По утверждению Шмакова, труд в России недооценен.
Михаил Шмаков: «Нужно установить разумный баланс. Надо приводить в соответствие с рыночными реалиями цену труда, и потом это должно выливаться в повышение заработной платы».
Тренд на сокращение социальных расходов Шмаков назвал неправильным.
Михаил Шмаков: «Человеческий капитал — самый важный капитал. Нельзя экономить на социальных нуждах, иначе человеческий капитал будет деградировать».
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