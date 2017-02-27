Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.02, 16:20
Михаил Шмаков: у нас высокая производительность труда, потому что низкая зарплата. зарплаты, интервью, профсоюзы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Михаил Шмаков: у нас высокая производительность труда, потому что низкая зарплата

1 комментарий

Михаил Шмаков: у нас высокая производительность труда, потому что низкая зарплата

Михаил Шмаков: у нас высокая производительность труда, потому что низкая зарплата

    Россия не отстает от Запада в производительности труда, сообщил обозревателю НТВ председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Он — один из участников инвестиционного форума, проходящего в эти дни в Сочи.

    Михаил Шмаков: «Мы не отстаем, просто по-разному считаем. Если через зарплату, то у нас производительность труда — самая высокая в мире, потому что зарплата — одна из самых низких».

    По утверждению Шмакова, труд в России недооценен.

    Михаил Шмаков: «Нужно установить разумный баланс. Надо приводить в соответствие с рыночными реалиями цену труда, и потом это должно выливаться в повышение заработной платы».

    Тренд на сокращение социальных расходов Шмаков назвал неправильным.

    Михаил Шмаков: «Человеческий капитал — самый важный капитал. Нельзя экономить на социальных нуждах, иначе человеческий капитал будет деградировать».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru