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  • 27.02, 14:49

В Москве умер журналист и создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерёв

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  • Фото: Филиппов Алексей / ТАСС
В Москве умер журналист и создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерёв

В Москве умер журналист и создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерёв

В Москве умер журналист и создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерёв
  • Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

    • Российский журналист Сергей Кушнерёв скончался на 55 году жизни в Москве.

    Журналист Сергей Кушнерёв умер после перенесенного две недели назад инсульта.

    Кушнерев известен как создатель программ «Жди меня» и «Последний герой» на Первом канале. Свою карьеру он начал в «Комсомольской правде», где прошел путь от стажера и корреспондента до ответственного секретаря. В середине 90-х Кушнерев вместе со своим коллегой по «Комсомолке» Дмитрием Муратовым основал «Новую газету». Позже он занял пост главного редактора телекомпании «ВИД», который занимал в течение 19 лет. Удостоен премий ТЭФИ и Союза журналистов Москвы, отмечает ТАСС.

    Коллеги Кушнерёва выражают соболезнования в связи с ранним уходом из жизни талантливого и деятельного журналиста.

    Сейчас сказали, что Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико. Его знают, как создателя ТВ-программ Жди меня, Последний герой…

    Опубликовано Владимиром Мамонтовым 27 февраля 2017 г.

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