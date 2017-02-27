В Москве умер журналист и создатель программы «Жди меня» Сергей Кушнерёв

Российский журналист Сергей Кушнерёв скончался на 55 году жизни в Москве.
Журналист Сергей Кушнерёв умер после перенесенного две недели назад инсульта.
Кушнерев известен как создатель программ «Жди меня» и «Последний герой» на Первом канале. Свою карьеру он начал в «Комсомольской правде», где прошел путь от стажера и корреспондента до ответственного секретаря. В середине 90-х Кушнерев вместе со своим коллегой по «Комсомолке» Дмитрием Муратовым основал «Новую газету». Позже он занял пост главного редактора телекомпании «ВИД», который занимал в течение 19 лет. Удостоен премий ТЭФИ и Союза журналистов Москвы, отмечает ТАСС.
Коллеги Кушнерёва выражают соболезнования в связи с ранним уходом из жизни талантливого и деятельного журналиста.
Кушнерев известен как создатель программ «Жди меня» и «Последний герой» на Первом канале. Свою карьеру он начал в «Комсомольской правде», где прошел путь от стажера и корреспондента до ответственного секретаря. В середине 90-х Кушнерев вместе со своим коллегой по «Комсомолке» Дмитрием Муратовым основал «Новую газету». Позже он занял пост главного редактора телекомпании «ВИД», который занимал в течение 19 лет. Удостоен премий ТЭФИ и Союза журналистов Москвы, отмечает ТАСС.
Коллеги Кушнерёва выражают соболезнования в связи с ранним уходом из жизни талантливого и деятельного журналиста.
Сейчас сказали, что Сергей Кушнерев умер. 54. Рано, дико. Его знают, как создателя ТВ-программ Жди меня, Последний герой…Опубликовано Владимиром Мамонтовым 27 февраля 2017 г.
Комментарии