Экс-порнозвезда Беркова обвинила хакеров в краже семейного секс-видео

Бывшая актриса фильмов для взрослых Елена Беркова вернулась в некогда привычное амплуа и вновь стала главной героиней порноролика. Только на этот раз, как уверяет сама артистка, вовсе не играла, а старалась от души и для очень узкой аудитории — самой себя и мужа. Но домашнее видео стало доступно всем.

Елена Беркова расценила слив домашнего порноролика в Интернет, как удар ниже пояса и обратилась в полицию. Кроме того, как выяснила корреспондент НТВ Василиса Казакова, скандально известная брюнетка потребовала изъять все домашние видеозаписи с ее участием из Интернета.



Положа руку на сердце, это сложно назвать компроматом и изумления не вызывает. Вот если бы на этих хоумвидео Елена Беркова играла на арфе или читала стихи собственного сочинения, а так умения экс-порнозвезды оценить может любой интернет-пользователь. Ведь ее фильмография с пометкой «18+» — достаточно богата.



Обратиться к правоохранителям раздосадованная брюнетка решила именно после того, как в Сеть попал, скажем так, семейный архив. В распоряжении хакеров оказались короткометражки, на которых Беркова выступает в роли покладистой жены. И с усердием отрабатывает свой супружеский долг.



Как только в Сети разгорелся скандал, многие упрекнули Беркову: во-первых, уж ей-то чего стыдиться, а во-вторых, некоторые полагают, мол, это никакая не хакерская атака, а очередной пиар-ход одиозной актрисы. Видео из спальни, из машины, из ванной — здесь все понятно. А вот как среди прочих затесались ролики из профессиональной студии — с выставленным светом и фоном? Но Беркова в свою очередь уверяет: она с фильмами для взрослых давно завязала. И с дурной славой мечтает покончить. Подробнее — в репортаже НТВ.