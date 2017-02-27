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  • 27.02, 13:18
Вероника Скворцова: исследования новейших препаратов от рака займут еще год-полтора. болезни, интервью, медицина, Минздрав, онкологические заболевания, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вероника Скворцова: исследования новейших препаратов от рака займут еще год-полтора

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Вероника Скворцова: исследования новейших препаратов от рака займут еще год-полтора

Вероника Скворцова: исследования новейших препаратов от рака займут еще <nobr>год-полтора</nobr>

    Министр здравоохранения, принимающая участие в инвестиционном форуме в Сочи, рассказала обозревателю НТВ о государственно-частном партнерстве в здравоохранении и о создании в России новейших препаратов от пока неизлечимых заболеваний.

    По словам Скворцовой, в программе оказания бесплатной медицинской помощи участвуют уже около 27% частных структур. Для сравнения: в 2011 году таких было всего 7%.

    Министр также рассказала о том, что в России созданы технологические платформы для создания самых современных биологических препаратов. Это позволит резко повысить эффективность лечения тяжелых и пока неизлечимых заболеваний, в том числе онкологических. 15 препаратов уже проходят доклинические и клинические исследования на базе ведущих федеральных центов. По прогнозам, до окончания этих исследований и начала широкомасштабного применения указанных лекарств остается до полутора лет.

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