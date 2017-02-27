Вероника Скворцова: исследования новейших препаратов от рака займут еще год-полтора

Министр здравоохранения, принимающая участие в инвестиционном форуме в Сочи, рассказала обозревателю НТВ о государственно-частном партнерстве в здравоохранении и о создании в России новейших препаратов от пока неизлечимых заболеваний.

По словам Скворцовой, в программе оказания бесплатной медицинской помощи участвуют уже около 27% частных структур. Для сравнения: в 2011 году таких было всего 7%.



Министр также рассказала о том, что в России созданы технологические платформы для создания самых современных биологических препаратов. Это позволит резко повысить эффективность лечения тяжелых и пока неизлечимых заболеваний, в том числе онкологических. 15 препаратов уже проходят доклинические и клинические исследования на базе ведущих федеральных центов. По прогнозам, до окончания этих исследований и начала широкомасштабного применения указанных лекарств остается до полутора лет.