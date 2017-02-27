Кудрин: никто не удовлетворен ситуацией в экономике

Экономика России вышла из рецессии, но будет оставаться в стагнации, если не предпринимать решительных шагов в области структурных и инвестиционных изменений. Об этом председатель совета Фонда «Центр стратегических разработок», заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин сообщил обозревателю НТВ.

В эти дни Кудрин участвует в Российском инвестиционном форуме в Сочи.



Отвечая на вопрос, когда будет принята новая модель экономики России, Кудрин отметил, что эта тема как раз обсуждается на форуме. Он отметил, что над этим работают сразу несколько различных групп, в том числе представители правительства.



Алексей Кудрин: «Никто не удовлетворен той ситуацией, которая сложилась в экономике. По поручению президента мы свою версию тех шагов, которые нужно предпринимать, готовим. Но у нас с правительством в значительной степени перекликаются позиции».