Кудрин: никто не удовлетворен ситуацией в экономике

Экономика России вышла из рецессии, но будет оставаться в стагнации, если не предпринимать решительных шагов в области структурных и инвестиционных изменений. Об этом председатель совета Фонда «Центр стратегических разработок», заместитель председателя Экономического совета при президенте России Алексей Кудрин сообщил обозревателю НТВ.
В эти дни Кудрин участвует в Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Отвечая на вопрос, когда будет принята новая модель экономики России, Кудрин отметил, что эта тема как раз обсуждается на форуме. Он отметил, что над этим работают сразу несколько различных групп, в том числе представители правительства.
Алексей Кудрин: «Никто не удовлетворен той ситуацией, которая сложилась в экономике. По поручению президента мы свою версию тех шагов, которые нужно предпринимать, готовим. Но у нас с правительством в значительной степени перекликаются позиции».
Отвечая на вопрос, когда будет принята новая модель экономики России, Кудрин отметил, что эта тема как раз обсуждается на форуме. Он отметил, что над этим работают сразу несколько различных групп, в том числе представители правительства.
Алексей Кудрин: «Никто не удовлетворен той ситуацией, которая сложилась в экономике. По поручению президента мы свою версию тех шагов, которые нужно предпринимать, готовим. Но у нас с правительством в значительной степени перекликаются позиции».
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