Президент Турции посетит Москву 9–10 марта

Информацию о визите Реджепа Эрдогана в Москву подтвердили в посольстве Турции в РФ.

34 визиты

Турция

Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву 9–10 марта, сообщили в турецкой дипмиссии. Отмечается, что Эрдоган планирует принять участие в Совете сотрудничества на высшем уровне.



Последний раз главы государств встречались в августе 2016 года — после долгого перерыва, связанного с инцидентом с российским Су-24. Встреча воспринималась как возможность возобновления диалога и экономических связей. Что касается заседаний российско-турецкого совета на высшем уровне, то такие мероприятия не проводились с декабря 2014 года.