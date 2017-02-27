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  • 27.02, 13:18

Президент Турции посетит Москву 9–10 марта

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Президент Турции посетит Москву 9–10 марта

Президент Турции посетит Москву <nobr>9–10</nobr> марта

Информацию о визите Реджепа Эрдогана в Москву подтвердили в посольстве Турции в РФ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву 9–10 марта, сообщили в турецкой дипмиссии. Отмечается, что Эрдоган планирует принять участие в Совете сотрудничества на высшем уровне.

Последний раз главы государств встречались в августе 2016 года — после долгого перерыва, связанного с инцидентом с российским Су-24. Встреча воспринималась как возможность возобновления диалога и экономических связей. Что касается заседаний российско-турецкого совета на высшем уровне, то такие мероприятия не проводились с декабря 2014 года.

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