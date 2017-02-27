Эстонская полиция начнет раздавать конфеты трезвым водителям

Эстонские правоохранители решили поощрить автомобилистов, которые не садятся пьяными за руль. Сегодня по всей стране начался рейд по проверке на трезвость. Тем, кто окажется законопослушным водителем, будут раздавать сладости.
Как пишет газета Postimees, инспекторы заготовили конфеты, чтобы вручать их абсолютно каждому трезвому водителю.
Сирле Лойг, капитан полиции: «В Интернете люди давали различные обещания, направленные на улучшение культуры дорожного движения. Мы в свою очередь пообещали сделать водителям сюрприз, если будет дано более 100 тысяч обещаний, связанных с поведением на дорогах. Я искренне надеюсь, что сегодня мы раздадим все конфеты и все водители будут трезвыми».
В этом году, который только начался, эстонские полицейские отловили почти 900 пьяных водителей. В прошлом году насчитывалось 165 ДТП, случившихся по вине пьяных автомобилистов. Из-за них 7 погибли и 214 получили ранения.
Сирле Лойг, капитан полиции: «В Интернете люди давали различные обещания, направленные на улучшение культуры дорожного движения. Мы в свою очередь пообещали сделать водителям сюрприз, если будет дано более 100 тысяч обещаний, связанных с поведением на дорогах. Я искренне надеюсь, что сегодня мы раздадим все конфеты и все водители будут трезвыми».
В этом году, который только начался, эстонские полицейские отловили почти 900 пьяных водителей. В прошлом году насчитывалось 165 ДТП, случившихся по вине пьяных автомобилистов. Из-за них 7 погибли и 214 получили ранения.
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