В Москве потерявший сознание водитель протаранил три иномарки и умер

Водитель иномарки умер за рулем автомобиля этим утром в Москве.
ДТП произошло на юго-западе Москвы на улице Намёткина в утренний час пик. Очевидцы сообщили, что иномарку Kia Rio вдруг начало «таскать» по всей дороге, в итоге автомобиль на полном ходу врезался в два припаркованных внедорожника и иномарку.
Водитель Kia Rio потерял сознание за рулем, прохожие и другие водители пытались реанимировать пострадавшего, вызвали скорую, но через несколько минут после ДТП мужчина умер, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Трем протараненным иномаркам потребуется ремонт — к счастью, внутри машин никого не было. Никто из прохожих также не пострадал.
В ГИБДД отметили, что в ближайшие дни водителям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, следует быть предельно осторожными и лучше не садиться за руль. Инспекторы подчеркивают, что в столичном регионе сохраняется неблагоприятная погодная обстановка: из-за серьезных скачков давления здоровье может подкачать в любой момент.
Водитель Kia Rio потерял сознание за рулем, прохожие и другие водители пытались реанимировать пострадавшего, вызвали скорую, но через несколько минут после ДТП мужчина умер, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Трем протараненным иномаркам потребуется ремонт — к счастью, внутри машин никого не было. Никто из прохожих также не пострадал.
В ГИБДД отметили, что в ближайшие дни водителям, у которых есть проблемы с сердцем и сосудами, следует быть предельно осторожными и лучше не садиться за руль. Инспекторы подчеркивают, что в столичном регионе сохраняется неблагоприятная погодная обстановка: из-за серьезных скачков давления здоровье может подкачать в любой момент.
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