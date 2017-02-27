Голодец: около 5 млн россиян получают зарплату на уровне МРОТ

Стоимость рабочей силы в России занижена, заявила
вице-премьер Ольга Голодец в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи. По последним данным, зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) получают около пяти миллионов россиян.
|
2083
Ольга Голодец: «На уровне МРОТ в Российской Федерации работают 4,9 млн человек, и сегодня минимальный уровень оплаты труда в России — он ниже прожиточного минимума, и доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям».
Голодец отметила, что у российского бизнеса сегодня нет побуждающих факторов для долгосрочного инвестирования в экономику и вложений в инновационные технологии на производстве. По мнению вице-премьера, в этом виновата и «очень дешевая — заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует уровню квалификации наших работников», передает «Интерфакс».
МРОТ в России составляет 7800 рублей, среднероссийский прожиточный минимум — около 11 тыс. рублей. На минувшей неделе в Госдуме в ходе заседания межфракционной рабочей группы министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что минимальный размер оплаты труда в течение трех-пяти лет планируется приравнять к прожиточному минимуму.
Российский инвестиционный форум открылся в Сочи сегодня утром. На ставшей уже традиционной площадке обсуждают вопросы развития российской и мировой экономики. Кроме того, форум — это и место для презентации деловым кругам зарубежных стран инвестиционного и экономического потенциала России.
О том, какая тема стала ключевой и какие заявления уже сделаны, рассказывает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев.
Голодец отметила, что у российского бизнеса сегодня нет побуждающих факторов для долгосрочного инвестирования в экономику и вложений в инновационные технологии на производстве. По мнению вице-премьера, в этом виновата и «очень дешевая — заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует уровню квалификации наших работников», передает «Интерфакс».
МРОТ в России составляет 7800 рублей, среднероссийский прожиточный минимум — около 11 тыс. рублей. На минувшей неделе в Госдуме в ходе заседания межфракционной рабочей группы министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что минимальный размер оплаты труда в течение трех-пяти лет планируется приравнять к прожиточному минимуму.
Российский инвестиционный форум открылся в Сочи сегодня утром. На ставшей уже традиционной площадке обсуждают вопросы развития российской и мировой экономики. Кроме того, форум — это и место для презентации деловым кругам зарубежных стран инвестиционного и экономического потенциала России.
О том, какая тема стала ключевой и какие заявления уже сделаны, рассказывает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев.
Комментарии