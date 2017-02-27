Президент поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником

День сил специальных операций, который окрестили «Днем вежливых людей», отмечается в России 27 февраля. Неофициальное название появилось во время событий трехлетней давности, когда в Крыму проходил референдум о воссоединении полуострова с Россией. Тогда безопасность обеспечивали вооруженные люди, которые вели себя очень вежливо и не проявляли никакой агрессии.

Сам праздник, посвященный новому подразделению, появился всего 2 года назад. Сегодня военнослужащих поздравил Владимир Путин.



Владимир Путин, президент РФ: «Вы там, где труднее всего. Вы в самых сложных, нестандартных ситуациях доказали, что способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально. Будем и дальше наращивать потенциал Сил спецопераций. Они должны быть готовы незамедлительно выполнить задачу в любом регионе, обеспечить безопасность России и наших союзников, дать отпор международному терроризму и другим угрозам. Уверен, вы не подведете».



Сегодня Силы специальных операций — одно из самых мощных и боеспособных подразделений российской армии.