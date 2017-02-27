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  • 27.02, 11:47
Президент поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником. армия и флот РФ, Путин, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Президент поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником

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Президент поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником

Президент поздравил Силы специальных операций с профессиональным праздником

    День сил специальных операций, который окрестили «Днем вежливых людей», отмечается в России 27 февраля. Неофициальное название появилось во время событий трехлетней давности, когда в Крыму проходил референдум о воссоединении полуострова с Россией. Тогда безопасность обеспечивали вооруженные люди, которые вели себя очень вежливо и не проявляли никакой агрессии.

    Сам праздник, посвященный новому подразделению, появился всего 2 года назад. Сегодня военнослужащих поздравил Владимир Путин.

    Владимир Путин, президент РФ: «Вы там, где труднее всего. Вы в самых сложных, нестандартных ситуациях доказали, что способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально. Будем и дальше наращивать потенциал Сил спецопераций. Они должны быть готовы незамедлительно выполнить задачу в любом регионе, обеспечить безопасность России и наших союзников, дать отпор международному терроризму и другим угрозам. Уверен, вы не подведете».

    Сегодня Силы специальных операций — одно из самых мощных и боеспособных подразделений российской армии.

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