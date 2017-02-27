Янукович рассказал о разводе с женой и новой спутнице

Бывший президент Украины Виктор Янукович рассказал журналистам о своей личности жизни. В частности, политик признался, что развелся со своей женой Людмилой.
Об этом Янукович заявил в интервью изданию Der Spiegel. В откровенном разговоре с журналистами Янукович признался, что развелся с супругой после 45 лет совместной жизни.
По его словам, сейчас он живет в гражданском браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой сбежал в Россию после Майдана в 2014 году. При этом Янукович отметил, что что финансово его поддерживает старший сын Александр.
Бывшая супруга Януковича в настоящее время занимается благотворительной деятельностью.
По его словам, сейчас он живет в гражданском браке с сестрой своей бывшей кухарки, вместе с которой сбежал в Россию после Майдана в 2014 году. При этом Янукович отметил, что что финансово его поддерживает старший сын Александр.
Бывшая супруга Януковича в настоящее время занимается благотворительной деятельностью.
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