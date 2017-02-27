В Красноярске трехлетний ребенок упал с 4-го этажа и выжил

Полицейские разбираются в обстоятельствах несчастного случая, который произошел в Кировском районе Красноярска.
В дежурную часть поступила информация о том, что у одного из домов по улице Щорса найден лежащий на земле мальчик. Установлено, что ему 3,5 года, он выпал из окна 4-го этажа. Ребенок получил серьезные травмы и доставлен в больницу.
Как сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, семья мальчика к категории неблагополучных не относится и на учете в органах внутренних дел не состоит. На месте ЧП работают полицейские, инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства случившегося, с родителями будет проведена профилактическая работа.
Как сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, семья мальчика к категории неблагополучных не относится и на учете в органах внутренних дел не состоит. На месте ЧП работают полицейские, инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства случившегося, с родителями будет проведена профилактическая работа.
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