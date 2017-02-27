На карнавале в Рио-де-Жанейро во время парада произошла катастрофа

Во время конкурса школ самбы в
Рио-де-Жанейро одна из платформ с танцорами потеряла управление и врезалась в ограждение, задавив несколько человек.
Как передает телекомпания Globo, не менее 11 человек получили ранения в результате аварии одной из платформ, на которой выступали танцоры школы самбы Paraiso da Tuitui. Многотонная конструкция врезалась в сетку, ограждающую трибуны.
Пострадавшие оказались зажаты между платформой и сеткой. Спасателям пришлось срезать металлические конструкции, чтобы освободить пострадавших. Сообщается, что у двоих из них очень тяжелые травмы и врачи оценивают их состояние как критическое.
Пострадавшие оказались зажаты между платформой и сеткой. Спасателям пришлось срезать металлические конструкции, чтобы освободить пострадавших. Сообщается, что у двоих из них очень тяжелые травмы и врачи оценивают их состояние как критическое.
Комментарии