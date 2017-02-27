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  • 27.02, 08:45

На карнавале в Рио-де-Жанейро во время парада произошла катастрофа

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  • Фото Reuters © 2017, Pilar Olivares
На карнавале в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> во время парада произошла катастрофа

На карнавале в Рио-де-Жанейро во время парада произошла катастрофа

На карнавале в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> во время парада произошла катастрофа
  • Фото Reuters © 2017, Pilar Olivares

    • Во время конкурса школ самбы в Рио-де-Жанейро одна из платформ с танцорами потеряла управление и врезалась в ограждение, задавив несколько человек.

    Как передает телекомпания Globo, не менее 11 человек получили ранения в результате аварии одной из платформ, на которой выступали танцоры школы самбы Paraiso da Tuitui. Многотонная конструкция врезалась в сетку, ограждающую трибуны.

    Пострадавшие оказались зажаты между платформой и сеткой. Спасателям пришлось срезать металлические конструкции, чтобы освободить пострадавших. Сообщается, что у двоих из них очень тяжелые травмы и врачи оценивают их состояние как критическое.

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