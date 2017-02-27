Канадцы встревожены растущим притоком нелегальных мигрантов с территории США

Канадские СМИ сообщили, что поток нелегалов резко возрос: беженцы опасаются депортации из США
из-за миграционной политики американского президента Дональда Трампа.
Как передает телеканал CTV, жители канадской провинции Манитоба, куда попадает большая часть нелегальных мигрантов с территории США, встревожены ростом числа беженцев.
В пограничном канадском городке Эмерсон добровольцы помогают вновь прибывшим едой, деньгами и оказывают им юридическую помощь. Однако большая часть жителей города заявляют, что недовольны растущим числом беженцев. Они жалуются, что вынуждены тщательно запирать свои дома и уже опасаются включать свет в темное время суток, поскольку к ним тогда начинают стучать в двери нелегалы. Большую часть беженцев составляют выходцы из африканских стран.
Эрни Хилбрантд, житель Эмерсона: «Почему эти люди не попадают в нашу страну как остальные, то есть легальным путем?»
Джо Поулич, житель Эмерсона: «Все в Эмерсоне опечалены. Здесь больше не рады этим людям».
Власти провинции обещали поднять вопрос перед федеральным правительством. Но в Оттаве заявляют, что не собираются ужесточать пограничный контроль, напоминает ТАСС.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ «о защите страны от терроризма», который приостанавливает прием беженцев и въезд в Соединенные Штаты людей из Ирака, Йемена, Ирана, Сирии, Судана, Ливии и Сомали. Этот документ вызвал широкий общественный резонанс как в США, так и в мировом сообществе. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие. Но в администрации Трампа заявили, что обновленный вариант закона будет подписан в ближайшее время.
В пограничном канадском городке Эмерсон добровольцы помогают вновь прибывшим едой, деньгами и оказывают им юридическую помощь. Однако большая часть жителей города заявляют, что недовольны растущим числом беженцев. Они жалуются, что вынуждены тщательно запирать свои дома и уже опасаются включать свет в темное время суток, поскольку к ним тогда начинают стучать в двери нелегалы. Большую часть беженцев составляют выходцы из африканских стран.
Эрни Хилбрантд, житель Эмерсона: «Почему эти люди не попадают в нашу страну как остальные, то есть легальным путем?»
Джо Поулич, житель Эмерсона: «Все в Эмерсоне опечалены. Здесь больше не рады этим людям».
Власти провинции обещали поднять вопрос перед федеральным правительством. Но в Оттаве заявляют, что не собираются ужесточать пограничный контроль, напоминает ТАСС.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ «о защите страны от терроризма», который приостанавливает прием беженцев и въезд в Соединенные Штаты людей из Ирака, Йемена, Ирана, Сирии, Судана, Ливии и Сомали. Этот документ вызвал широкий общественный резонанс как в США, так и в мировом сообществе. В итоге он был оспорен, и суд заблокировал его действие. Но в администрации Трампа заявили, что обновленный вариант закона будет подписан в ближайшее время.
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