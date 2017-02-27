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  • 27.02, 05:43

Старейшина нижней палаты британского парламента умер в возрасте 86 лет

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Старейшина нижней палаты британского парламента умер в возрасте 86 лет

Старейшина нижней палаты британского парламента умер в возрасте 86 лет

Старейшина нижней палаты британского парламента умер в возрасте 86 лет
  • Фото: @HuffPostUKPol/ twitter.com

    • Скончался самый пожилой член Палаты общин парламента Великобритании, занимавший эту должность с 1970 года.

    Как передает ВВС,
    Джеральд Кауфман ушел из жизни в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.

    Кауфман почти 50 лет занимал должность депутата Палаты общин от лейбористской партии в Северо-Западной Англии с 1970 года.

    Джереми Корбин, лидер лейбористской партии Великобритании: «Он любил жизнь и политику. И был культовой фигурой для партии. Я буду очень по нему скучать».

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