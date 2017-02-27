Старейшина нижней палаты британского парламента умер в возрасте 86 лет

Скончался самый пожилой член Палаты общин парламента Великобритании, занимавший эту должность с 1970 года.
Как передает ВВС,
Джеральд Кауфман ушел из жизни в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.
Кауфман почти 50 лет занимал должность депутата Палаты общин от лейбористской партии в Северо-Западной Англии с 1970 года.
Джереми Корбин, лидер лейбористской партии Великобритании: «Он любил жизнь и политику. И был культовой фигурой для партии. Я буду очень по нему скучать».
Джеральд Кауфман ушел из жизни в возрасте 86 лет после продолжительной болезни.
Кауфман почти 50 лет занимал должность депутата Палаты общин от лейбористской партии в Северо-Западной Англии с 1970 года.
Джереми Корбин, лидер лейбористской партии Великобритании: «Он любил жизнь и политику. И был культовой фигурой для партии. Я буду очень по нему скучать».
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