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  • 26.02, 22:08

Туркменский Boeing с мертвым пассажиром вылетел из Волгограда в Бирмингем

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Туркменский Boeing с мертвым пассажиром вылетел из Волгограда в Бирмингем

Туркменский Boeing с мертвым пассажиром вылетел из Волгограда в Бирмингем

Boeing 757, следовавший из Ашхабада в Бирмингем и экстренно приземлившийся в Волгограде, продолжил свой путь со скончавшимся на борту пассажиром.

Летевший из столицы Туркмении пассажирский самолет компании Turkmenistan Airlines был вынужден зайти на посадку в Волгограде после того, как на борту стало плохо 85-летнему пассажиру. Впрочем, когда самолет сел, врачам осталось лишь констатировать смерть.

По некоторым данным, причиной трагедии мог стать приступ астмы, однако достоверно это выяснить так и не удалось. Волгоградскую следственную группу не пустили на борт, сообщил ТАСС представитель СК. По его словам, «такое решение принимает командир судна, как представитель того государства, кому принадлежит авиалайнер».

В итоге Boeing в 20:25 по московскому времени вылетел из аэропорта Волгограда, а тело умершего так и осталось в самолете.

По уточненным данным, на борту находятся 189 пассажиров и девять членов экипажа

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