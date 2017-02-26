Туркменский Boeing с мертвым пассажиром вылетел из Волгограда в Бирмингем

Boeing 757, следовавший из Ашхабада в Бирмингем и экстренно приземлившийся в Волгограде, продолжил свой путь со скончавшимся на борту пассажиром.
Летевший из столицы Туркмении пассажирский самолет компании Turkmenistan Airlines был вынужден зайти на посадку в Волгограде после того, как на борту стало плохо 85-летнему пассажиру. Впрочем, когда самолет сел, врачам осталось лишь констатировать смерть.
По некоторым данным, причиной трагедии мог стать приступ астмы, однако достоверно это выяснить так и не удалось. Волгоградскую следственную группу не пустили на борт, сообщил ТАСС представитель СК. По его словам, «такое решение принимает командир судна, как представитель того государства, кому принадлежит авиалайнер».
В итоге Boeing в 20:25 по московскому времени вылетел из аэропорта Волгограда, а тело умершего так и осталось в самолете.
По уточненным данным, на борту находятся 189 пассажиров и девять членов экипажа
По некоторым данным, причиной трагедии мог стать приступ астмы, однако достоверно это выяснить так и не удалось. Волгоградскую следственную группу не пустили на борт, сообщил ТАСС представитель СК. По его словам, «такое решение принимает командир судна, как представитель того государства, кому принадлежит авиалайнер».
В итоге Boeing в 20:25 по московскому времени вылетел из аэропорта Волгограда, а тело умершего так и осталось в самолете.
По уточненным данным, на борту находятся 189 пассажиров и девять членов экипажа
Комментарии