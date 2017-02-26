Чужой дед
Чужой дед 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.02, 22:09

Госдеп США обвинил Россию и ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе

1 комментарий

Госдеп США обвинил Россию и ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе

Госдеп США обвинил Россию и ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе

США обвинили Россию и ополченцев Донбасса в несоблюдении режима прекращения огня на востоке Украины.

Распространенное сегодня заявление представителя Госдепа США Марка Тонера было сделано в связи с нападением на Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в Донбассе, которое произошло в пятницу. По словам Тонера, во всем виноваты ополченцы.

Марк Тонер, Госдепартамент США: «Мы призываем Россию и силы сепаратистов, которых она поддерживает, безотлагательно соблюдать режим прекращения огня, вывести все тяжелое вооружение и обеспечить полный и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ».

Также Тонер обратил внимание на ситуацию с Донецкой фильтровальной станцией.

Марк Тонер: «Крайне важно, чтобы прекратились нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе и на Донецкую фильтровальную станцию».

Напомним, накануне власти ДНР сообщили, что боевики из украинских националистических подразделений захватили объекты Донецкой фильтровальной станции, чтобы вести с ее территории огонь по позициям ополченцев. А сегодня в ДНР заявили об освобождении станции, причем сделало это само военное руководство Украины, которое «нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции».

Новости по теме

Кризис на Украине

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru