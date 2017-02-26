Госдеп США обвинил Россию и ополченцев в нарушении перемирия в Донбассе

США обвинили Россию и ополченцев Донбасса в несоблюдении режима прекращения огня на востоке Украины.
Распространенное сегодня заявление представителя Госдепа США Марка Тонера было сделано в связи с нападением на Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в Донбассе, которое произошло в пятницу. По словам Тонера, во всем виноваты ополченцы.
Марк Тонер, Госдепартамент США: «Мы призываем Россию и силы сепаратистов, которых она поддерживает, безотлагательно соблюдать режим прекращения огня, вывести все тяжелое вооружение и обеспечить полный и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ».
Также Тонер обратил внимание на ситуацию с Донецкой фильтровальной станцией.
Марк Тонер: «Крайне важно, чтобы прекратились нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе и на Донецкую фильтровальную станцию».
Напомним, накануне власти ДНР сообщили, что боевики из украинских националистических подразделений захватили объекты Донецкой фильтровальной станции, чтобы вести с ее территории огонь по позициям ополченцев. А сегодня в ДНР заявили об освобождении станции, причем сделало это само военное руководство Украины, которое «нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции».
Марк Тонер, Госдепартамент США: «Мы призываем Россию и силы сепаратистов, которых она поддерживает, безотлагательно соблюдать режим прекращения огня, вывести все тяжелое вооружение и обеспечить полный и беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ».
Также Тонер обратил внимание на ситуацию с Донецкой фильтровальной станцией.
Марк Тонер: «Крайне важно, чтобы прекратились нападения на гражданскую инфраструктуру, в том числе и на Донецкую фильтровальную станцию».
Напомним, накануне власти ДНР сообщили, что боевики из украинских националистических подразделений захватили объекты Донецкой фильтровальной станции, чтобы вести с ее территории огонь по позициям ополченцев. А сегодня в ДНР заявили об освобождении станции, причем сделало это само военное руководство Украины, которое «нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции».
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