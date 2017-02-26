МЧС предупреждает о сильном ветре и гололеде в Москве

Столичные спасатели предупреждают о серьезном ветре, который будет бушевать всю ночь, а также о травмоопасном гололеде.
Мокрый снег и порывистый ветер до 17 метров в секунду обрушатся на столицу в ночь на понедельник, сообщают в МЧС Москвы.
МЧС: «В ближайшие часы с сохранением на ночь и утро 27 февраля в городе Москве ожидается снег, мокрый снег; местами гололедно-изморозевые отложения; сильная гололедица, ветер западной четверти порывами 12–17 метров в секунду».
Также МЧС предупреждают о возможном ухудшении видимости, затруднении движения транспорта, заносах и аварийных ситуациях на дорогах, а также увеличении количества ДТП и случаев травматизма населения — на дорогах сильный гололед, передает РИА Новости.
МЧС: «В ближайшие часы с сохранением на ночь и утро 27 февраля в городе Москве ожидается снег, мокрый снег; местами гололедно-изморозевые отложения; сильная гололедица, ветер западной четверти порывами 12–17 метров в секунду».
Также МЧС предупреждают о возможном ухудшении видимости, затруднении движения транспорта, заносах и аварийных ситуациях на дорогах, а также увеличении количества ДТП и случаев травматизма населения — на дорогах сильный гололед, передает РИА Новости.
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