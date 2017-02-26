Нулевой вариант: с кем и как расплачивалась Россия по долгам СССР

Этим летом Россия погасила все советские долги, с царскими расплатились десять лет назад. Однако получилась парадоксальная ситуация: мы платим за все 15 республик, еще в 91-м так решили, а с тех, кто должен Советскому Союзу, ничего не требуем. С них взять нечего, это Африка и Латинская Америка.

До 1983 года внешний долг Советского Союза не превышал полутора процентов от ВНП, то есть примерно 5 млрд долларов в самые худшие времена. Но в 1984 году заняли уже 15 миллиардов долларов, а с началом перестройки случилось ускорение. Причем не темпов роста экономики, а заимствований на мировых финансовых рынках. К 1989 году СССР задолжал уже 50 миллиардов долларов, то есть 8% от ВНП. К 1991 году добавили еще 30 миллиардов, ибо на радостях решили, что раз кредиты дают, то их следует брать.



Помимо денег, которые Советский Союз действительно брал в долг у зарубежных кредиторов, образовались еще взаиморасчеты с бывшими партнерами по социалистическому лагерю. В годы нерушимой дружбы мы поставляли им нефть, вооружение и прочие товары, они в ответ тоже расплачивались тем, что производили сами. Причем взаиморасчеты шли через специальный банк, в специальной валюте и по абсолютно нерыночным ценам. Когда дружбе настал конец, выяснилось, что мы должны абсолютно всем. Ну а как же: нефть, которую мы поставляли, дешевела все 80-е годы, а то что, нам поставляли те же югославы, по их подсчетам, только дорожало. Так мы и оказались должны той же Боснии с Герцоговиной, как одной из правопреемниц Югославии.



Но вернемся в 1991 год. После августовских событий республики, объявившие себя правопреемницами СССР, решили взять на себя общую ответственность за долги СССР. Сначала подписали договор по которому России досталось около 62% внешнего долга Союза, но потом передумали и два года спустя Россия взяла полную ответственность за внешний долг взамен на отказ других подписавшихся от доли в активах СССР. Назвали это нулевым вариантом. То есть кому ноль, а кому почти 97 миллиардов долларов долга. Правда и нам, например, были должны. 150 миллиардов долларов. Баланс пока еще был в нашу пользу. Кстати, некоторые бывшие братья по СССР договор с нами подписали, потом не ратифцировали и до сих пор претендуют на часть активов Союза, не заплатив по его долгам ни копейки. Догадываетесь, о ком идет речь?



Потом мы вступили в Парижский клуб и по уставу клуба списали своим должникам долги за вооружение, которые составляли примерно 80% от того, что нам были должны. Потом нам пришлось в рамках тоже же клуба списать долги бедным и развивающимся странам. По итогам выяснилось, что мы должны почти 97%, а нам всего 8, а не 150. При этом мы свои долги платили исправно, реструктурировали, но не списывали. В результате мы по честному погасили все свои долги перед Парижским клубом кредиторов в 2006 году. Причем досрочно. А этим летом и перед остальными закроем.



Мы честные, мы поступили благородно и все же, считает обозреватель НТВ Игорь Виттель, с нашими должниками надо действовать, как действовали с нами. И не брать на себя долги, которые можно было не брать.

