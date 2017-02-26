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  • 26.02, 19:06

В США выставили на продажу BMW, в котором расстреляли Тупака Шакура

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В США выставили на продажу BMW, в котором расстреляли Тупака Шакура

В США выставили на продажу BMW, в котором расстреляли Тупака Шакура

В США выставили на продажу BMW, в котором расстреляли Тупака Шакура
  • Фото Associated Press © 2017, LENNOX MCLENDON

    • В США выставлен на продажу автомобиль BMW, в котором в 1996 году был убит легедарный рэпер Тупак Шакур.

    Стоимость раритетного автомобиля, на котором даже сохранились следы от пуль, определена в 1,5 млн долларов и она останется неизменной, поскольку машина не предназначена для аукциона, сообщает портал TMZ.

    Уроженец нью-йоркского Гарлема Тупак Шакур считается одним из величайших рэп-исполнителей в истории. Значительная часть его песен повествуют о тяжелой жизни в гетто, насилии, бедности и расизме. В последние годы жизни Шакур был участником так называемой войны двух побережий, повлекшей за собой вражду с другими хип-хоп исполнителями и музыкальными продюсерами. В 1996 году 25-летний Тупак Шакур, сидевший на месте пассажира в BMW, был застрелен около отеля в пригороде Лас-Вегаса. Убийц так и не нашли.

    После смерти рэпера полиция Лас-Вегаса конфисковала машину и продала ее с аукциона. С тех пор BMW несколько раз менял владельцев.

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