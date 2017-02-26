Широкая Масленица: в «Коломенском» проспиртовали и сожгли соломенное чучело

В России готовятся к долгожданному событию — приходу весны. В стране отмечают последний день Масленицы, символический финал надоевшей зимы. Пышные проводы холодного времени года проходят по всей Москве и Московской области.

В этом году популярными стали разноцветные блины — розовые, зеленые, но в столичном парке «Коломенское» все традиционно: блины с мясом, рыбой, икрой, грибами.



Как передает корреспондент Алина Репина, на ярмарочной площади сегодня предлагают не только блины, но также медовуху и чай, который разливают из огромных самоваров. Москвичи и гости города могут покататься на лошадях и сфотографироваться с совой.



Главным героем праздника стала Масленица. Чтобы трехметровое чучело из соломы лучше горело, его проспиртовали, а только потом подожгли. Масленичную неделю теперь можно официально считать завершенной.