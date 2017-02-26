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  • 26.02, 17:36
Широкая Масленица: в «Коломенском» проспиртовали и сожгли соломенное чучело. Масленица, православие, торжества и праздники, традиции и обычаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Широкая Масленица: в «Коломенском» проспиртовали и сожгли соломенное чучело

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Широкая Масленица: в «Коломенском» проспиртовали и сожгли соломенное чучело

Широкая Масленица: в «Коломенском» проспиртовали и сожгли соломенное чучело

Широкая Масленица: в «Коломенском» проспиртовали и сожгли соломенное чучело

    В России готовятся к долгожданному событию — приходу весны. В стране отмечают последний день Масленицы, символический финал надоевшей зимы. Пышные проводы холодного времени года проходят по всей Москве и Московской области.

    В этом году популярными стали разноцветные блины — розовые, зеленые, но в столичном парке «Коломенское» все традиционно: блины с мясом, рыбой, икрой, грибами.

    Как передает корреспондент Алина Репина, на ярмарочной площади сегодня предлагают не только блины, но также медовуху и чай, который разливают из огромных самоваров. Москвичи и гости города могут покататься на лошадях и сфотографироваться с совой.

    Главным героем праздника стала Масленица. Чтобы трехметровое чучело из соломы лучше горело, его проспиртовали, а только потом подожгли. Масленичную неделю теперь можно официально считать завершенной.

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