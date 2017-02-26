Следствие вели…
Следствие вели… 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 26.02, 17:36

Президент Зимбабве потратил 2 млн евро на вечеринку в честь дня рождения

2 комментария
Президент Зимбабве потратил 2 млн евро на вечеринку в честь дня рождения

Президент Зимбабве потратил 2 млн евро на вечеринку в честь дня рождения

Президент Зимбабве потратил 2 млн евро на вечеринку в честь дня рождения
  • Фото Associated Press © 2017, Tsvangirayi Mukwazhi

    • Президент Зимбабве Роберт Мугабе с размахом отпраздновал свой 93-й день рождения. На торжества ушло почти два миллиона евро.

    Праздничную вечеринку глава Зимбабве устроил в национальном парке Матобо, примерно в 40 км от второго по величине города страны — Булавайо. На организацию праздничных мероприятий Мугабе потратил около двух миллионов евро.

    Перед началом торжества президент в праздничном костюме, украшенном собственными портретами, произнес речь, которая продолжалась больше часа. Мугабе заявил, что, несмотря на 37-летний срок правления, не намерен отдавать власть и покидать свой пост, сообщает издание Cameroon Concord.

    Среди гостей мероприятия было несколько тысяч членов правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз. По занавес торжества президент угостил всех собравшихся 93-килограммовым тортом в виде Зимбабве.

    Зимбабве входит в число беднейших государств мира. Страна находится в состоянии тяжелой экономической ситуации из-за гиперинфляции и огромного дефицита бюджета. Лидера государства обвиняют в диктатуре и гонениях на оппозицию, однако это не мешает ему открывать памятники самому себе и рассчитывать на победу в следующих президентских выборах.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru