Президент Зимбабве потратил 2 млн евро на вечеринку в честь дня рождения

Президент Зимбабве Роберт Мугабе с размахом отпраздновал свой
93-й день рождения. На торжества ушло почти два миллиона евро.
Праздничную вечеринку глава Зимбабве устроил в национальном парке Матобо, примерно в 40 км от второго по величине города страны — Булавайо. На организацию праздничных мероприятий Мугабе потратил около двух миллионов евро.
Перед началом торжества президент в праздничном костюме, украшенном собственными портретами, произнес речь, которая продолжалась больше часа. Мугабе заявил, что, несмотря на 37-летний срок правления, не намерен отдавать власть и покидать свой пост, сообщает издание Cameroon Concord.
Среди гостей мероприятия было несколько тысяч членов правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз. По занавес торжества президент угостил всех собравшихся 93-килограммовым тортом в виде Зимбабве.
Зимбабве входит в число беднейших государств мира. Страна находится в состоянии тяжелой экономической ситуации из-за гиперинфляции и огромного дефицита бюджета. Лидера государства обвиняют в диктатуре и гонениях на оппозицию, однако это не мешает ему открывать памятники самому себе и рассчитывать на победу в следующих президентских выборах.
Перед началом торжества президент в праздничном костюме, украшенном собственными портретами, произнес речь, которая продолжалась больше часа. Мугабе заявил, что, несмотря на 37-летний срок правления, не намерен отдавать власть и покидать свой пост, сообщает издание Cameroon Concord.
Среди гостей мероприятия было несколько тысяч членов правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз. По занавес торжества президент угостил всех собравшихся 93-килограммовым тортом в виде Зимбабве.
Зимбабве входит в число беднейших государств мира. Страна находится в состоянии тяжелой экономической ситуации из-за гиперинфляции и огромного дефицита бюджета. Лидера государства обвиняют в диктатуре и гонениях на оппозицию, однако это не мешает ему открывать памятники самому себе и рассчитывать на победу в следующих президентских выборах.
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