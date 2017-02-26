Удар по кошельку: веселые прилипалы заставили россиян тратить больше

Лотереи в народе завоевали большую популярность, потому что люди знают цену каждому рублю и мечтают, что хоть раз им на голову упадет состояние, чтобы работать больше не пришлось. Если уж не состояние, пусть хотя бы за наклейки в магазине достанется бесплатная подарочная сковородка.
Лотереи в России проводятся с 1929 года, акции невиданной щедрости устраивает каждый магазин продуктов и техники, а кто-нибудь хоть раз видел обладателя выигрыша своими глазами? Маркетологи и математики уверяют, что все дело в самом принципе, на котором основаны любые лототроны. Сколько торговцы зарабатывают на скидках и подарочных купонах? Какая вероятность выиграть в лотерею? В какую играть, а про какую, где даже кота в мешке не получишь, забыть. Маркетологи напоминают, что слово «розыгрыш» вообще очень многогранное, каждый понимает его по-своему.
Николас Коро, член совета Гильдии маркетологов: «Розыгрыш — это не только маркетинговое, четко регламентированное понятие. Розыгрыш — это еще и злая шутка с целью выкачивания денег из населения».
Оказывается, шутить так коммерсантам позволяет закон, объясняют юристы.
Тимур Маршани, адвокат: «Первое — это маркетинговая деятельность, которая не подпадает под государственное регулирование закона. Второе — правила проведения устанавливаются самим организатором, то есть производителем. Но самое важное, что отсутствуют правовые рычаги воздействия на него. Организатор промоакции может в любой момент ее аннулировать, изменить ее условия, правила проведения».
Имена веселых прилипал девочка Ульяна знает наизусть: Милаш, Лохмач, Синяк. Еще бы — крохотные резиновые игрушки на присосках Черновы собирали целый месяц. Мобилизовать усилия и семейный бюджет заставила промоакция в супермаркете рядом с домом.
Наталья Чернова: «Чтобы получить маленькую игрушечку, нужно было иметь чек на 500 рублей. Если в чеке 400 или 450 рублей, приходилось возвращаться в торговый зал и докупать то, что изначально не планировала».
Наталья посчитала, в какую сумму на самом деле обошлась вроде бы бесплатная коллекция прилипал: 33 тысячи рублей. Столько она потратила на продукты, получая резиновые игрушки. До появления подарочных резиновых зверьков семья тратила на продукты в месяц от силы 20 тысяч рублей. И таких семей сотни тысяч по всей стране. Крошечными персонажами меняются, их коллекциями хвастают, хотя, кажется, не догадываются, какой повод для хвастовства буквально подарили сети магазинов, которая привезла прилипал в Россию.
Прилипалы придуманы в Италии, а производятся в Китае. Обкатывались они с 2012 года в сетях, торгующих продуктами в 14 странах, в том числе Германии, Испании, Венгрии, Великобритании. Везде игрушки произвели фурор на коммерсантов.
Средний чек в сети российских магазинов, которая вроде как дарит игрушки за покупки, до появления прилипал не превышал 340 рублей, а после перевалил за 500. То есть игрушка стоимостью меньше 10 рублей заставляла переплачивать каждого покупателя в среднем 160. Даже потраченные торговцами на рекламу лишние 18 миллионов рублей окупились с лихвой. Подробнее о якобы выгодных для покупателей акциях и увеличивающейся на 300% прибыли продавцов смотрите в программе «НашПотребНадзор».
Николас Коро, член совета Гильдии маркетологов: «Розыгрыш — это не только маркетинговое, четко регламентированное понятие. Розыгрыш — это еще и злая шутка с целью выкачивания денег из населения».
Оказывается, шутить так коммерсантам позволяет закон, объясняют юристы.
Тимур Маршани, адвокат: «Первое — это маркетинговая деятельность, которая не подпадает под государственное регулирование закона. Второе — правила проведения устанавливаются самим организатором, то есть производителем. Но самое важное, что отсутствуют правовые рычаги воздействия на него. Организатор промоакции может в любой момент ее аннулировать, изменить ее условия, правила проведения».
Имена веселых прилипал девочка Ульяна знает наизусть: Милаш, Лохмач, Синяк. Еще бы — крохотные резиновые игрушки на присосках Черновы собирали целый месяц. Мобилизовать усилия и семейный бюджет заставила промоакция в супермаркете рядом с домом.
Наталья Чернова: «Чтобы получить маленькую игрушечку, нужно было иметь чек на 500 рублей. Если в чеке 400 или 450 рублей, приходилось возвращаться в торговый зал и докупать то, что изначально не планировала».
Наталья посчитала, в какую сумму на самом деле обошлась вроде бы бесплатная коллекция прилипал: 33 тысячи рублей. Столько она потратила на продукты, получая резиновые игрушки. До появления подарочных резиновых зверьков семья тратила на продукты в месяц от силы 20 тысяч рублей. И таких семей сотни тысяч по всей стране. Крошечными персонажами меняются, их коллекциями хвастают, хотя, кажется, не догадываются, какой повод для хвастовства буквально подарили сети магазинов, которая привезла прилипал в Россию.
Прилипалы придуманы в Италии, а производятся в Китае. Обкатывались они с 2012 года в сетях, торгующих продуктами в 14 странах, в том числе Германии, Испании, Венгрии, Великобритании. Везде игрушки произвели фурор на коммерсантов.
Средний чек в сети российских магазинов, которая вроде как дарит игрушки за покупки, до появления прилипал не превышал 340 рублей, а после перевалил за 500. То есть игрушка стоимостью меньше 10 рублей заставляла переплачивать каждого покупателя в среднем 160. Даже потраченные торговцами на рекламу лишние 18 миллионов рублей окупились с лихвой. Подробнее о якобы выгодных для покупателей акциях и увеличивающейся на 300% прибыли продавцов смотрите в программе «НашПотребНадзор».
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