Незаконная торговля очередями и бахилами: что собой представляет бесплатная медицина

Все люди ходят к врачу, но не все знают, на что могут рассчитывать, пользуясь бесплатной медициной. Пациентам следует знать, что бахилы в медучреждениях продают незаконно, а в бесплатных стоматологических клиниках можно и нужно требовать установки даже дорогих световых пломб.
В кардионеврологическом корпусе Первой городской больницы имени Пирогова заставляют платить с порога. Бахилы из-под полы продает гардеробщица. В действительности бахилы в государственных поликлиниках и больницах должны выдаваться бесплатно, а если не дают, то пусть моют полы чаще. Если пациент — ребенок, бахилы положены не только ему, но и сопровождающему взрослому. За нарушение прокуратура штрафует медучреждения, да только отказаться от доходного бизнеса, видимо, очень непросто. За год на одних бахилах можно заработать на трехкомнатную квартиру в Москве.
Правила предписывают бесплатно обеспечивать пациентов простынями, пеленками и салфетками. Большие люди из мира медицины объясняют, что россиянину достаточно шелестеть только полисом ОМС. С полисом на руках можно, к примеру, бесплатно исследовать кровь на гормоны щитовидной железы, записаться на МРТ и даже массаж, назначенный по медицинским показаниям. К таким показаниям относится сколиоз, радикулит, артрит, другие заболевания позвоночника и даже головные боли. Направление на массаж выдают неврологи, физиотерапевты, педиатры, а в некоторых случаях и терапевты.
При ушибах, отравлениях или аллергии, которые застали вас в отпуске, можно обратиться в любую поликлинику по месту фактического пребывания и брать с вас плату за лечение никто не имеет права. Хотя о проблеме очередей от врачей, конечно, слышали все. Мол, на дворе февраль, а вы со своим срочным МРТ можете записаться на август. И это не перегиб. Пенсионерка Тамара Правдина из Сызрани имеет все шансы затмить популярного интернет-персонажа, прозванного Ждуном. Женщине с ее направлением на рентген только в Книгу рекорда Гиннесса как пациенту, который дольше всех на свете ожидает приема врача.
Игорь Селезнёв, советник председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования: «Мне сложно оценить этот случай, правда, я не верю! Это что-то путает она, или так рассказала. Ну, у нас 2 недели срок по программе госгарантий!»
Но такой ли нелепой случайностью выглядят очереди, когда оборудование чудесным образом освобождается сразу после уплаты чаевых. Цена вопроса — 2 тысячи рублей. Вот только поликлиники не имеют права торговать очередью. Ведь правила оказания платных медицинских услуг не позволяют принимать пациентов-платников в ущерб тем, кто не платит вовсе.
Также больницам нельзя использовать оборудование, купленное на бюджетные деньги, чтобы обследовать на нем по коммерческим расценкам, если в очереди ждут пациенты, имеющие полис обязательного медицинского страхования.
Дело в том, что простые пациенты никак не могут узнать, кто стоит в очереди перед ними, этим и пользуются нечистые на руку врачи, продавая направления на прием вне очереди. В большинстве случаев нет ни малейшей необходимости переплачивать. Удостовериться в этом помогает специальный стандарт работы врачей, который называется «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». К категории секретных она не относится и доступна всем пациентам. Найти ее можно, к примеру, на официальном сайте Правительства России. В документе указаны предельные сроки ожидания оказания медицинской помощи, будь то вызов неотложки или прием узкими специалистами.
Что касается кабинета стоматолога, то там нередко заговаривают зубы. Часто бесплатные дантисты хитрят и замалчивают о том, за что платить не стоит. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
Правила предписывают бесплатно обеспечивать пациентов простынями, пеленками и салфетками. Большие люди из мира медицины объясняют, что россиянину достаточно шелестеть только полисом ОМС. С полисом на руках можно, к примеру, бесплатно исследовать кровь на гормоны щитовидной железы, записаться на МРТ и даже массаж, назначенный по медицинским показаниям. К таким показаниям относится сколиоз, радикулит, артрит, другие заболевания позвоночника и даже головные боли. Направление на массаж выдают неврологи, физиотерапевты, педиатры, а в некоторых случаях и терапевты.
При ушибах, отравлениях или аллергии, которые застали вас в отпуске, можно обратиться в любую поликлинику по месту фактического пребывания и брать с вас плату за лечение никто не имеет права. Хотя о проблеме очередей от врачей, конечно, слышали все. Мол, на дворе февраль, а вы со своим срочным МРТ можете записаться на август. И это не перегиб. Пенсионерка Тамара Правдина из Сызрани имеет все шансы затмить популярного интернет-персонажа, прозванного Ждуном. Женщине с ее направлением на рентген только в Книгу рекорда Гиннесса как пациенту, который дольше всех на свете ожидает приема врача.
Игорь Селезнёв, советник председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования: «Мне сложно оценить этот случай, правда, я не верю! Это что-то путает она, или так рассказала. Ну, у нас 2 недели срок по программе госгарантий!»
Но такой ли нелепой случайностью выглядят очереди, когда оборудование чудесным образом освобождается сразу после уплаты чаевых. Цена вопроса — 2 тысячи рублей. Вот только поликлиники не имеют права торговать очередью. Ведь правила оказания платных медицинских услуг не позволяют принимать пациентов-платников в ущерб тем, кто не платит вовсе.
Также больницам нельзя использовать оборудование, купленное на бюджетные деньги, чтобы обследовать на нем по коммерческим расценкам, если в очереди ждут пациенты, имеющие полис обязательного медицинского страхования.
Дело в том, что простые пациенты никак не могут узнать, кто стоит в очереди перед ними, этим и пользуются нечистые на руку врачи, продавая направления на прием вне очереди. В большинстве случаев нет ни малейшей необходимости переплачивать. Удостовериться в этом помогает специальный стандарт работы врачей, который называется «Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи». К категории секретных она не относится и доступна всем пациентам. Найти ее можно, к примеру, на официальном сайте Правительства России. В документе указаны предельные сроки ожидания оказания медицинской помощи, будь то вызов неотложки или прием узкими специалистами.
Что касается кабинета стоматолога, то там нередко заговаривают зубы. Часто бесплатные дантисты хитрят и замалчивают о том, за что платить не стоит. Подробности — в программе «НашПотребНадзор».
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