Актриса Татьяна Васильева рассказала НТВ о войне со своей невесткой

Настоящая мистика в семье знаменитой актрисы: как скандальный спектакль, в котором сыграли Татьяна Васильева, ее сын и невестка, через 10 лет с точностью повторился уже в реальной жизни актерской семьи?
Самая обаятельная и привлекательная, самая закрытая и самая непредсказуемая любимая актриса Татьяна Васильева. Она сыграла столько драматических ролей и трагических судеб, что хватит на целую труппу. Еще больше потрясений ей довелось пережить в реальной жизни — предательства близких друзей и родственников.
Она не раз пыталась обмануть судьбу: то пряталась подальше от косых взглядов, то шла напролом наперекор всем несчастьям, открыто бросая вызов своим врагам. Там, где другому уже давно бы пришел конец, актриса, как птица Феникс, возрождалась из пепла и взлетала все выше, расправив свободно широкие крылья. Казалось, уже позади боль, отчаяние, и одиночество, и вот наконец пришло время, когда можно просто жить, работать, помогать любимым детям и баловать любимых внуков. Словно по закону подлости, именно в этот счастливый момент она внезапно получит новый удар ножом в спину. И отравленное лезвие достанет до самого сердца.
В канун юбилея ей неожиданно прилетит весточка из Германии «с любовью». В день всех влюбленных невестка актрисы Анастасия Бегунова с голубых экранов признается в ненависти к своей знаменитой свекрови. Она на всю страну обвинит Татьяну Васильеву в том, что та увела у нее мужа, разрушила ее семью и даже пытается забрать ее детей.
После этого скандального интервью за актрисой всю неделю охотились папарацци. Журналисты требовали ответа Васильевой. Зрители ждали продолжения семейной драмы, но актриса молчала. Она скрылась подальше от сплетен и неудобных вопросов.
Корреспонденты НТВ разыскали Татьяну Васильеву в 200 километрах от столицы в патриархальном Владимире. Народная артистка согласилась на откровенный разговор, но при одном условии: ни слова об Анастасии Бегуновой. Но позже любимая актриса сама нарушит свое табу и решит рассказать о войне с невесткой все, без утайки.
Что актриса ответит на дерзкие обвинения своей теперь уже бывшей невестки? Зачем незадолго до своего юбилея Васильева встречалась с наследницей Ванги? Почему Станислав Садальский пытался сорвать интервью актрисы для НТВ? И почему вопреки всем актриса решила довести дело до конца? Ответы — в материале программы «Новые русские сенсации» на НТВ.
Она не раз пыталась обмануть судьбу: то пряталась подальше от косых взглядов, то шла напролом наперекор всем несчастьям, открыто бросая вызов своим врагам. Там, где другому уже давно бы пришел конец, актриса, как птица Феникс, возрождалась из пепла и взлетала все выше, расправив свободно широкие крылья. Казалось, уже позади боль, отчаяние, и одиночество, и вот наконец пришло время, когда можно просто жить, работать, помогать любимым детям и баловать любимых внуков. Словно по закону подлости, именно в этот счастливый момент она внезапно получит новый удар ножом в спину. И отравленное лезвие достанет до самого сердца.
В канун юбилея ей неожиданно прилетит весточка из Германии «с любовью». В день всех влюбленных невестка актрисы Анастасия Бегунова с голубых экранов признается в ненависти к своей знаменитой свекрови. Она на всю страну обвинит Татьяну Васильеву в том, что та увела у нее мужа, разрушила ее семью и даже пытается забрать ее детей.
После этого скандального интервью за актрисой всю неделю охотились папарацци. Журналисты требовали ответа Васильевой. Зрители ждали продолжения семейной драмы, но актриса молчала. Она скрылась подальше от сплетен и неудобных вопросов.
Корреспонденты НТВ разыскали Татьяну Васильеву в 200 километрах от столицы в патриархальном Владимире. Народная артистка согласилась на откровенный разговор, но при одном условии: ни слова об Анастасии Бегуновой. Но позже любимая актриса сама нарушит свое табу и решит рассказать о войне с невесткой все, без утайки.
Что актриса ответит на дерзкие обвинения своей теперь уже бывшей невестки? Зачем незадолго до своего юбилея Васильева встречалась с наследницей Ванги? Почему Станислав Садальский пытался сорвать интервью актрисы для НТВ? И почему вопреки всем актриса решила довести дело до конца? Ответы — в материале программы «Новые русские сенсации» на НТВ.
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