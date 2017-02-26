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  • 26.02, 13:03

Два сноубордиста из Германии попали под лавину в Грузии, один погиб

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Два сноубордиста из Германии попали под лавину в Грузии, один погиб

Два сноубордиста из Германии попали под лавину в Грузии, один погиб

Двое туристов из Германии попали под лавину в высокогорном регионе Сванетии в Грузии.

Туристы из Германии катались в высокогорном районе Сванетии без сопровождения. Лавина накрыла сноубордистов на запрещенном для катания участке, сообщили РИА Новости в муниципалитете.

Один из мужчин сумел выбраться из снежной массы сообщил о ЧП спасателям. Второго сноубордиста — 46-летнего мужчину — искали несколько часов и обнаружили мертвым.

Ранее грузинские спасатели извлекли из-под лавины, сошедшей неподалеку от Гудаури, туриста из Сербии. Пострадавший катался в компании своих друзей, лавина накрыла туристов в районе Ломисского хребта. Мужчина выжил, сейчас в тяжелом состоянии находится в клинике.

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