Два сноубордиста из Германии попали под лавину в Грузии, один погиб

Двое туристов из Германии попали под лавину в высокогорном регионе Сванетии в Грузии.
Туристы из Германии катались в высокогорном районе Сванетии без сопровождения. Лавина накрыла сноубордистов на запрещенном для катания участке, сообщили РИА Новости в муниципалитете.
Один из мужчин сумел выбраться из снежной массы сообщил о ЧП спасателям. Второго сноубордиста — 46-летнего мужчину — искали несколько часов и обнаружили мертвым.
Ранее грузинские спасатели извлекли из-под лавины, сошедшей неподалеку от Гудаури, туриста из Сербии. Пострадавший катался в компании своих друзей, лавина накрыла туристов в районе Ломисского хребта. Мужчина выжил, сейчас в тяжелом состоянии находится в клинике.
Один из мужчин сумел выбраться из снежной массы сообщил о ЧП спасателям. Второго сноубордиста — 46-летнего мужчину — искали несколько часов и обнаружили мертвым.
Ранее грузинские спасатели извлекли из-под лавины, сошедшей неподалеку от Гудаури, туриста из Сербии. Пострадавший катался в компании своих друзей, лавина накрыла туристов в районе Ломисского хребта. Мужчина выжил, сейчас в тяжелом состоянии находится в клинике.
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