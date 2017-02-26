В российских школах предлагают ввести уроки культуры здоровья

С инициативой введения уроков культуры здоровья для школьников выступил президент Международной академии трезвости.
По мнению президента Международной академии трезвости Александра Маюрова, предмет поможет молодому поколению вырасти здоровым в физическом и моральном плане.
Александр Маюров, президент Международной академии трезвости: «В рамках уроков культуры здоровья предполагается обучение физической культуре, правильному поведению в обществе. Кроме того, в учебную программу внедрены уроки по истории. Именно благодаря таким историческим справкам дети узнают, какие меры для сохранения здорового населения принимали в разных государствах».
Автор инициативы предлагает внести новый предмет в основную программу школьного образования, передает RT.
Александр Маюров, президент Международной академии трезвости: «В рамках уроков культуры здоровья предполагается обучение физической культуре, правильному поведению в обществе. Кроме того, в учебную программу внедрены уроки по истории. Именно благодаря таким историческим справкам дети узнают, какие меры для сохранения здорового населения принимали в разных государствах».
Автор инициативы предлагает внести новый предмет в основную программу школьного образования, передает RT.
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