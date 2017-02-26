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  • 26.02, 13:02
Руки мастера: уникальный массаж поможет победить паралич и гипертонию. здоровье, медицина, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Руки мастера: уникальный массаж поможет победить паралич и гипертонию

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Руки мастера: уникальный массаж поможет победить паралич и гипертонию

Руки мастера: уникальный массаж поможет победить паралич и гипертонию

Руки мастера: уникальный массаж поможет победить паралич и гипертонию

    Многих волнует вопрос: способен ли массаж лечить гипертонию и ставить на ноги парализованных больных? В некоторых случаях — да, утверждает доктор Александр Шишонин, разработавший уникальную методику реабилитации.

    Доктор Александр Шишонин придумал способ реабилитации пациентов при помощи манипуляций с их позвонками.

    Александр Шишонин, автор методики: «Удалось довести до такого состояния эти подходы, что можем бороться с гипертонией у самых пожилых людей».

    По словам врача, иногда удается сократить прием лекарств, а иной раз вообще снять пациента с таблеток. Изначально Шишонин лечил больных с грыжами межпозвоночных дисков. Людям хорошо помогал специальный глубокий массаж, раздвигающий позвонки и снимающий нагрузку с дисков. Случайно обнаружилось, что нередко при этом проходит и гипертония, потому что, кроме дисков, разжимаются и сосуды.

    Александр Шишонин: «В шейном отделе есть такая особенность: в дужке позвонков, можно сказать, через кость, проходит артерия позвоночная, позвоночная вена. При сдавливании ухудшается кровоток ствола мозга. Ствол мозга — это часть мозга, где вся информатика сосредоточена, все процессы регуляции».

    Когда сосуды пережаты, в мозг поступает мало кислорода, организм пытается эту нехватку ликвидировать, заставляя активнее работать сердце и повышая давление. Массаж, конечно, не панацея, но бывает весьма эффективен. Сейчас доктор Шишонин пытается усовершенствовать методику, дает пациентам нагрузку на реабилитационных тренажерах, а уже потом в течение 2 минут разгружает шею и ставит шейные позвонки на место. Подробности — в программе «Чудо техники».

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