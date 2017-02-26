Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 26 февраля

Робот на курьих ножках, голограмма вместо президента и фейерверк из святящихся дронов — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира по версии программы «Чудо техники».

5. Компьютер против рака



Диагностика рака кожи на ранних стадиях станет проще благодаря новинке от инженеров из Стэнфорда. Они научили систему на базе искусственного интеллекта распознавать кожные изменения не хуже опытного диагноста-человека. В компьютер загрузили картинки, соответствующие сотням заболеваний, и теперь машина решает, на что больше всего похоже то, что она видит у пациента. Новация позволит получить доступ к качественной диагностике гораздо большему количеству людей.



4. Робот на курьих ножках



Новый шагающий робот, созданный в Орегонском университете в США, имеет ноги, взятые у птиц. Как признаются разработчики, ничего лучше в плане легкости, устойчивости и управляемости придумать им пока не удалось. Ну а сам робот по имени Касси должен стать платформой для коммерческих роботов, работающих, например, в службах доставки.



3. Голограмму — в президенты!



Новые технологии меняют даже большую политику. Один из кандидатов в президенты Франции Жан-Люк Меланшон выступил одновременно на двух митингах при помощи голограммы. И хотя он был в Лионе, сторонники в Париже тоже видели его перед собой в реальном времени. Сделать это позволила проекционная технология, которая предусматривает установку наклонного зеркала перед зрителями. Изображение, подаваемое снизу, отражается так, что выступающий выглядит как реально присутствующий.



2. Сон продлевает жизнь



Прием гормона сна мелатонина в пожилом возрасте могут замедлить старение. Такой вывод сделали сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН. Они предположили, что уменьшение количества сна в старости может негативно влиять на здоровье, и подтвердили это на молекулярном уровне, взяв митохондрии и подвергая их действию мелатонина. Старение действительно замедлилось. Исследования продолжаются, а мода на прием гормона сна явно будет расти и расти.



1. Рой дронов



Заменять традиционные фейерверки запуском множества разноцветных беспилотников становится все более популярным, так делают теперь даже в Китае. В городе Гуанчжоу в рамках празднования китайского нового года одновременно запустили целую тысячу светящихся дронов. Ими управлял компьютер с земли, синхронизируя полет, меняя цвета и не давая аппаратам приближаться друг к другу менее чем на полтора метра.