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  • 26.02, 11:32

За спасение пассажирки в самолете министр Скворцова удостоилась премии

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За спасение пассажирки в самолете министр Скворцова удостоилась премии

За спасение пассажирки в самолете министр Скворцова удостоилась премии

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова стала лауреатом премии «Щит и роза» за то, что помогла спасти женщину в самолете, который летел из Москвы в Нью-Йорк.

Общероссийскую общественную премию «Щит и роза» ежегодно присуждают лучшим сотрудницам силовых министерств и ведомств за профессионализм и самоотверженность при выполнении служебного долга. Как сообщается на сайте Минздрава РФ,
«почетную награду Вероника Скворцова получила за проявленную ею высокую гражданскую и профессиональную ответственность при оказании помощи одной из пассажирок рейса Москва — Нью-Йорк осенью прошлого года».

Заняться спасением пассажирки Веронике Скворцовой пришлось 20 сентября 2016 года, во время рабочей поездки в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН. Женщина, летевшая со Скворцовой одним рейсом, почувствовала себя плохо. Министр оказала ей необходимую неотложную помощь, после чего борт совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково. Там пассажирку передали врачам скорой помощи.

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